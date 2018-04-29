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Benevento 3 - 3 Udinese (Maç özeti)

İTALYA HABERLERİ  | 29.04.2018 18:14 | Son Güncelleme

İtalya Ligi'nde Udinese'nin başına geçen Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, Benevento deplasmanında galip gelmeye hazırlanırken Bacary Sagna sahneye çıktı ve mücadele 3-3 sona erdi.

Benevento 3 - 3 Udinese (Maç özeti)

İtalya Ligi'nde 35. hafta maçında küme düşen Benevento ile kümede kalma savaşı veren Udinese karşılaştı. Teknik direktör Massimo Oddo'nun yerine Igor Tudor'u getiren Udinese, Hırvat teknik adamla çıktığı ilk maçında son dakikada yediği golle 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

Udinese maçın 13. dakikasında Silvan Widmer'in golüyle 1-0 öne geçti. Benevento, 23. dakikada Benito Viola ile durumu 1-1 yaptı ve devre bu skorla sona erdi.

Maçın 57. dakikasında Danilo Cataldi'nin atılması sonucu 10 kişi kalan Benevento, 76. dakikada Massimo Coda'nın (penaltı) golüyle 2-1 öne geçmeyi başardı.

Benevento'nun öne geçmesinin ardından şoku kısa sürede atan Udinese, Kevin Lasagna'nın 78 ve 79. dakikadaki golleriyle 3-2 öne geçti ama maçı kazanmayı başaramadılar.

Ev sahibi Benevento'da 90. dakikada sahneye çıkan Bacary Sagna durumu 3-3 yaptı ve mücadele bu skorla sona erdi.

udinese

28 Ocak'tan bu yana tam 12 lig maçında kazanamayan Udinese, Igor Tudor ile de bu kötü seriye son veremedi ve galibiyet hasretini 13 maça çıkararak 34 puana ulaştı. Benevento da puanını 18 yaptı.

İtalya Ligi'nde gelecek hafta Benevento, SPAL deplasmanına konuk olacak. Udinese, Inter'i ağırlayacak.

Serie A'da saat 4'te başlayan maçlarda şu sonuçlar alındı;

Crotone 4 - 1 Sassuolo

Atalanta 3 - 1 Genoa

Bologna 1 - 2 Milan

Sampdoria 4 - 1 Cagliari

Verona 1 - 3 SPAL

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udinese Benevento Igor Tudor serie a

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