SPOR

Futbolu bıraktı, playboy oldu

İTALYA HABERLERİ  | 27.04.2018 16:59 | Son Güncelleme

İtalya futbolunun efsane ismi, futbolu bıraktıktan sonra playboy oldu.

Futbolu bıraktı, playboy oldu

Futbolu bıraktı, playboy oldu

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Bir dönemin efsane futbolcusu Christian Vieri artık Miami sahillerinde playboy hayatı sürüyor.

Bir dönemin efsane futbolcusu Christian Vieri artık Miami sahillerinde playboy hayatı sürüyor.
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Gün boyu model kız arkadaşıyla plajda olan Bobo lakaplı Vieri masraflarını ise maç yorumculuğu yaparak karşılıyor.

Gün boyu model kız arkadaşıyla plajda olan Bobo lakaplı Vieri masraflarını ise maç yorumculuğu yaparak karşılıyor.
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236 gollük bir kariyere sahip İtalyan futbolcu Serie A ve La Liga'da forma giymişti.

236 gollük bir kariyere sahip İtalyan futbolcu Serie A ve La Liga'da forma giymişti.
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Emeklilik hayatından gayet memnun olan Vieri, Miami Plajı'nın en tanınan siması haline geldi.

Emeklilik hayatından gayet memnun olan Vieri, Miami Plajı'nın en tanınan siması haline geldi.
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Model sevgilisi Costanza Carricolo'yla bütün gününü plajda güneşlenerek ya da spor aktiviteleri yaparak geçiren Vieri'nin sosyal medya paylaşımları da onu bir Instagram fenomenine çevirdi.

Model sevgilisi Costanza Carricolo'yla bütün gününü plajda güneşlenerek ya da spor aktiviteleri yaparak geçiren Vieri'nin sosyal medya paylaşımları da onu bir Instagram fenomenine çevirdi.
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Vieri ve Costanza çifti geçtiğimiz Kasım ayında büyük bir dram yaşamış ve bebeklerini kaybetmişti.

Vieri ve Costanza çifti geçtiğimiz Kasım ayında büyük bir dram yaşamış ve bebeklerini kaybetmişti.
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Güzel model Costanza bebeğini henüz doğurmadan karnındayken kaybetmiş ve ikili uzun süre yas tutmuştu.

Güzel model Costanza bebeğini henüz doğurmadan karnındayken kaybetmiş ve ikili uzun süre yas tutmuştu.
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O günden sonra İtalya'dan ayrılan çift acılarını Miami sahillerinde unutmaya çalışıyor.

O günden sonra İtalya'dan ayrılan çift acılarını Miami sahillerinde unutmaya çalışıyor.
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Vieri'yle Costanza arasında 16 yaş farkı bulunuyor.

Vieri'yle Costanza arasında 16 yaş farkı bulunuyor.
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Costanza da İtalya'da TV şovlarında ünlü olmuştu.

Costanza da İtalya'da TV şovlarında ünlü olmuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Christian Vieri Costanza Caracciolo

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