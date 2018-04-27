Futbolu bıraktı, playboy oldu

2 / 10 Gün boyu model kız arkadaşıyla plajda olan Bobo lakaplı Vieri masraflarını ise maç yorumculuğu yaparak karşılıyor.

3 / 10 236 gollük bir kariyere sahip İtalyan futbolcu Serie A ve La Liga'da forma giymişti.

4 / 10 Emeklilik hayatından gayet memnun olan Vieri, Miami Plajı'nın en tanınan siması haline geldi.