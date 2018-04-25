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Igor Tudor, Tolga Ciğerci'yi Udinese'ye istiyor!

İTALYA HABERLERİ  | 25.04.2018 23:07 | Son Güncelleme

İtalya Serie A ekiplerinden Udinese ile anlaşan Hırvat teknik adam Igor Tudor ilk transferini eski takımı Galatasaray’dan yapıyor.

Tudor, Galatasaray'da görev yaparken joker olarak kullandığı yıldızı listesinin ilk sırasına yazdı

Igor Tudor, Tolga Ciğerci'yi Udinese'ye istiyor!

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Galatasaray’da Spor Toto Süper Lig’in ilk 8 haftasında 7 galibiyet alınan periyotta Igor Tudor’un vazgeçilmezleri arasında yer alan bu maçlarda toplam 6 golle yıldızlaşan Tolga Ciğerci, Udinese yolunda…

Galatasaray’da Spor Toto Süper Lig’in ilk 8 haftasında 7 galibiyet alınan periyotta Igor Tudor’un vazgeçilmezleri arasında yer alan bu maçlarda toplam 6 golle yıldızlaşan Tolga Ciğerci, Udinese yolunda…
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Teknik direktörlük görevine Igor Tudor’u getiren Serie A ekibi, Hırvat teknik adamın gözdesi Tolga Ciğerci’yi sezon sonunda kadroya katmanın planlarını yapıyor.

Teknik direktörlük görevine Igor Tudor’u getiren Serie A ekibi, Hırvat teknik adamın gözdesi Tolga Ciğerci’yi sezon sonunda kadroya katmanın planlarını yapıyor.
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Udinese’nin satın alma opsiyonlu kadrosuna katmak istediği Tolga Ciğerci için 3 milyon Euro önereceği iddia edildi.

Udinese’nin satın alma opsiyonlu kadrosuna katmak istediği Tolga Ciğerci için 3 milyon Euro önereceği iddia edildi.
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Tolga Ciğerci’nin 2017-2018 sezonu sonunda 8 milyon Euro bedelle serbest kalma maddesi bulunuyor. Bu bonservis bedelini ödemek istemeyen Udinese, Tolga Ciğerci’yi 1 yıl kiraladıktan sonra bonservisiyle kadrosuna katacak.

Tolga Ciğerci’nin 2017-2018 sezonu sonunda 8 milyon Euro bedelle serbest kalma maddesi bulunuyor. Bu bonservis bedelini ödemek istemeyen Udinese, Tolga Ciğerci’yi 1 yıl kiraladıktan sonra bonservisiyle kadrosuna katacak.
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GALATASARAY’A CEZA GELİRSE…

GALATASARAY’A CEZA GELİRSE…
UEFA’nın Galatasaray’a ne ceza vereceği merak konusu olurken muhtemel cezalar arasında yer alan transfer kısıtlaması (Sattığın kadar al) yüzünden Tolga Ciğerci’nin takımdan gönderilmesine sıcak bakılıyor. Fatih Terim’in Tolga Ciğerci’yi önümüzdeki sezon kadroda düşünmediği belirtiliyor.
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GALATASARAY’DA GÖZDEN DÜŞTÜ

GALATASARAY’DA GÖZDEN DÜŞTÜ
Igor Tudor sonrası Fatih Terim’in göreve gelmesiyle performansında büyük düşüş gözlemlenen Tolga Ciğerci, yedek kulübesine çekildi.
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Galatasaray’ın Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında T.M Akhisarspor’a 2-0 yenildiği karşılaşmada taraftarın büyük protesto gösterdiği genç oyuncu, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında kadroya alınmamış ve yerine U21 takımının oyuncusu Celil Yüksel

Galatasaray’ın Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında T.M Akhisarspor’a 2-0 yenildiği karşılaşmada taraftarın büyük protesto gösterdiği genç oyuncu, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında kadroya alınmamış ve yerine U21 takımının oyuncusu Celil Yüksel
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Tolga Ciğerci, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 24 resmi karşılaşmada 6 gol kaydetti. (Star)

Tolga Ciğerci, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 24 resmi karşılaşmada 6 gol kaydetti. (Star)
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Anahtar Kelimeler:
Igor Tudor Galatasaray tolga ciğerci

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