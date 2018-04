Cengiz Ünder'den Liverpool ve transfer açıklaması!

- Roma, hangi silahı ile Liverpool’u yenebilir?

"Biz kendi oyunumuz ile takım halinde oynayıp teknik direktörün direktiflerini yerine getirirsek kazanacağımızı düşünüyorum. Bunu Barcelona maçında gösterdik. Birlikte oynadık, birbirimize yardım ettik, destekledik ve kazandık. Barcelona karşısındaki başarılı oyunumuzu Liverpool karşısında da tekrarlamak istiyoruz."

- Bugün en önemli Türk oyunculardan biri olduğunun farkında mısın?

"Amacım Avrupa’nın en önemli kulüplerinde oynamak ve ülkemi temsil etmek. Hakan Çalhanoğlu Milan’da, Cenk Tosun Everton’da oynuyor. Avrupa’da oynayan başarılı Türk oyuncular bulunuyor ve her zaman çok çalışıp en iyisi olmak istedim. Ülkemdeki halkın, taraftarların her zaman benimle gurur duymalarını isterim. Her zaman ülkemi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğim."

- Monchi sana Roma’ya gel dediğinde ne düşündün?

"Slovenya’da takımımla kamptaydım ve Roma’nın benimle ilgilendiğini biliyordum. Görüşmelerin nasıl gittiğini de kontrol ediyordum ve menajerime sık sık telefon ederek bilgi alıyordum. Twitter’da ilk defa bunun onaylandığını duyunca menajerime sordum ve doğru olduğunu öğrenince hemen teklifi kabul ettim. Ertesi gün hemen kampı terk edip, 24 saat içinde Trigoria’ya geldim. İlk gece hissettiğim güzel duygulardan uyuyamadım. Bugüne kadar ulaşabileceğim en önemli hedefe ulaşmanın mutluluğunu yaşıyorum."