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Juventus 0 - 1 Napoli (Maç özeti)

İTALYA HABERLERİ  | 23.04.2018 09:23 | Son Güncelleme

Serie A'da Juventus'a konuk olan Napoli, rakibini 1-0 mağlup etti ve şampiyonluk yarışını iyice kızıştırdı.

Juventus 0 - 1 Napoli (Maç özeti)

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 34. haftasında Napoli, deplasmanda Juventus'u 1-0 yendi. Torino'daki Juventus Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.

Mücadelenin son dakikasında Kalidou Koulibaly'nin golüyle öne geçen Napoli, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Juventus, yaşadığı yenilgiye rağmen 85 puanla liderliğini sürdürdü. Juventus ile arasındaki puan farkını 1'e indiren Napoli ise ikinci sırada yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Juventus-Napoli serie a napoli juventus

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