Serie A'da küme düşen ilk takım Benevento oldu!

İtalya Serie A'da düşen ilk takım kesinleşti. Crotone'nin Udinese'yi 2-1 mağlup etmesinin ardından matematiksel olarak Benevento'nun ligde kalma şansı kalmadı.

Bu hafta Milan'ı deplasmanda 1-0 mağlup eden Benevento'ya bu galibiyet ligde kalmak için yeterli olmazken, İtalyan ekibi ilk kez yer aldığı Serie A'dan bitime 4 hafta kala düştü.

34 haftada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 27 yenilgi alan Benevento, bu sezon 29 gol atıp, 78 gol yedi.

Serie A'da bugün oynanan diğer maçlarda şu sonuçlar alındı;

Cagliari 0 - 0 Bologna

Atalanta 2 - 1 Torino

Chievo 1 - 2 Inter

Lazio 4 - 0 Sampdoria

Udinese 1 - 2 Crotone