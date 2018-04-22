Serie A'da küme düşen ilk takım Benevento oldu!

İtalya Serie A'da düşen ilk takım kesinleşti. Crotone'nin Udinese'yi 2-1 mağlup etmesinin ardından matematiksel olarak Benevento'nun ligde kalma şansı kalmadı.
Bu hafta Milan'ı deplasmanda 1-0 mağlup eden Benevento'ya bu galibiyet ligde kalmak için yeterli olmazken, İtalyan ekibi ilk kez yer aldığı Serie A'dan bitime 4 hafta kala düştü.
34 haftada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 27 yenilgi alan Benevento, bu sezon 29 gol atıp, 78 gol yedi.
Serie A'da bugün oynanan diğer maçlarda şu sonuçlar alındı;
Cagliari 0 - 0 Bologna
Atalanta 2 - 1 Torino
Chievo 1 - 2 Inter
Lazio 4 - 0 Sampdoria
Udinese 1 - 2 Crotone
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