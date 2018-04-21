SPOR

SPAL 0 - 3 Roma (Maç özeti)

İTALYA HABERLERİ  | 21.04.2018 18:42 | Son Güncelleme

Cengiz Ünder'in takımı Roma, Serie A'nın 34. haftasında deplasmanda SPAL'ı 3-0 yendi. Milli yıldızımız Cengiz Ünder, maça 67. dakikada Kevin Strootman'ın yerine girdi.

SPAL 0 - 3 Roma (Maç özeti)

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı eleyerek yarı finale yükselen Cengiz Ünder'li Roma, Serie A'nın 34. haftasında deplasmanda SPAL'ı 3-0 yendi.

Galibiyeti getiren golleri; 33. dakikada Francesco Vicari (kendi kalesine), 52. dakikada Radja Nainggolan ve 59. dakikada Patrik Schick kaydetti.

Milli yıldızımız Cengiz Ünder, mücadelenin 67. dakikasında Kevin Strootman'ın yerine oyuna dahil oldu ve 23 dakika sahada kaldı.

Roma bu sonucun ardından 67 puana yükseldi. Kümede kalma savaşı veren SPAL ise 29 puanda kaldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
SPAL roma serie a

En Çok Okunan Haberler

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Başkandan liselilere uyarı! 'Kavşaklarda ilişkiye girmeyin'

Başkandan liselilere uyarı! 'Kavşaklarda ilişkiye girmeyin'

FETÖ'cü Enes Kanter Türkiye'ye mi dönüyor?

FETÖ'cü Enes Kanter Türkiye'ye mi dönüyor?

Mete Kalkavan'ın raporu ortaya çıktı

Mete Kalkavan'ın raporu ortaya çıktı

Şenol Güneş'ten istifa sinyali

Şenol Güneş'ten istifa sinyali

Alanyaspor - Galatasaray canlı izle (Maç özeti)

Alanyaspor - Galatasaray canlı izle (Maç özeti)

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
SPAL 0 - 3 Roma (Maç özeti)

SPAL 0 - 3 Roma (Maç özeti)

Roma - Genoa maç özeti izle: Cengiz Ünder yine işbaşında! (Roma 2-1 Genoa maç sonucu)

Roma - Genoa maç özeti izle: Cengiz Ünder yine işbaşında! (Roma 2-1 Genoa maç sonucu)

Roma, Cengiz Ünder'in gol attığı maçta Genoa'yı 2-1 yendi

Roma, Cengiz Ünder'in gol attığı maçta Genoa'yı 2-1 yendi

Gattuso, Hakan Çalhanoğlu'nu Pirlo'ya benzetti!

Gattuso, Hakan Çalhanoğlu'nu Pirlo'ya benzetti!

Eusebio Di Francesco: Cengiz Ünder tek kelime İtalyanca anlamıyor

Eusebio Di Francesco: Cengiz Ünder tek kelime İtalyanca anlamıyor

Boca Juniors, Gianluigi Buffon'u kadrosuna katmak istiyor!

Boca Juniors, Gianluigi Buffon'u kadrosuna katmak istiyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.