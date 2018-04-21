SPAL 0 - 3 Roma (Maç özeti)

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı eleyerek yarı finale yükselen Cengiz Ünder'li Roma, Serie A'nın 34. haftasında deplasmanda SPAL'ı 3-0 yendi.

Galibiyeti getiren golleri; 33. dakikada Francesco Vicari (kendi kalesine), 52. dakikada Radja Nainggolan ve 59. dakikada Patrik Schick kaydetti.

Milli yıldızımız Cengiz Ünder, mücadelenin 67. dakikasında Kevin Strootman'ın yerine oyuna dahil oldu ve 23 dakika sahada kaldı.

Roma bu sonucun ardından 67 puana yükseldi. Kümede kalma savaşı veren SPAL ise 29 puanda kaldı.