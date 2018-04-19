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Roma - Genoa maç özeti izle: Cengiz Ünder yine işbaşında! (Roma 2-1 Genoa maç sonucu)

İTALYA HABERLERİ  | 19.04.2018 11:14 | Son Güncelleme

Roma - Genoa maç özeti haberimizde. İtalya Serie A'da Roma, Genoa'yı ağırladı. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan Roma - Genoa maçında Cengiz Ünder yine harikalar yarattı. Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı elemeyi başaran Roma, Genoa karşısında ilk golü atan Cengiz Ünder'in ayağından buldu. Milli futbocu, birçok pozisyondan da faydalanamadı. Roma, Genoa maçında aldığı galibiyetle haftayı 3. sırada tamamladı. İşte Roma - Genoa maç özeti, maçın önemli anları...

Roma - Genoa maç özeti izle: Cengiz Ünder yine işbaşında! (Roma 2-1 Genoa maç sonucu)

Roma - Genoa maçı, özellikle Türkiye'den izleyenlerin nefesini kesti. İtalya Serie A'nın 33. haftasında Roma, Genoa'yı ağırladı. Gurbetçi futbolcumuz Cengiz Ünder, Barcelona maçından sonra Genoa karşısında da hünerini gösterdi. Maçın başında pozisyonlara giren, asist yapan milli futbolcu, takımının ilk golünü attı ve 1-0 öne geçirdi. Olimpiyat Stadı'nda oynanan Roma - Genoa maçı sonucunda ev sahibi takım, puanını 64'e yükseltti ve haftayı 3. sırada tamamladı. İşte Roma - Genoa maç özeti videosu ile maçın önemli anları...

ROMA - GENOA MAÇ ÖZETİ

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 33. haftasında Roma, ağırladığı Genoa'yı 2-1 yendi. Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta milli futbolcu Cengiz Ünder, 17. dakikada attığı golle Roma'yı 1-0 öne geçirdi. Başka gol olmayınca ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Genoa'da forma giyen Ervin Zukanovic'in 52. dakikada kendi kalesine attığı golle Roma skoru 2-0 yaptı. Konuk takım, 61. dakikada Gianluca Lapadula'nın golüyle maçı 2-1'e getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Roma karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Roma, 64 puanla 3. sıraya yükselirken, Genoa 38 puanla 12. sırada kaldı.

Bu arada mücadeleye ilk 11'de başlayan Cengiz Ünder, 77. dakikada yerini Patrik Schick'e bıraktı.

SERIE A'DA HAFTANIN DURUMU

Ligin 33. haftasında lider Juventus, Crotone deplasmanında puan kaybetti. Karşılaşma, Crotone'den Simmy ve Juventus'tan Alex Sandro'nun golleriyle 1-1 berabere bitti. Napoli ise liderin puan kaybettiği haftada, evinde Udinese'yi 4-2'lik skorla geçti. Napoli'nin gollerini Lorenzo Insigne, Raul Albiol, Arkadiusz Milik ve Lorenzo Tonelli kaydetti. Udinese'de Jakub Jankto ve Svante Ingelsson'un golleri puan için yeterli olmadı.

Juventus'un 85 puana çıktığı haftada 81 puana ulaşan Napoli, liderle arasındaki farkı 4'e indirdi.

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