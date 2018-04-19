SPOR

Roma, Cengiz Ünder'in gol attığı maçta Genoa'yı 2-1 yendi

İTALYA HABERLERİ  | 19.04.2018 00:27 | Son Güncelleme

İtalya Serie A'da Roma, sahasında Genoa'yı ağırladı. Roma, Genoa'yı 2-1 yenerken sahnede yine Cengiz Ünder vardı. Milli yıldız Cengiz Ünder, Roma'nın ilk golünü kaydetti ve galibiyette önemli bir pay sahibi oldu.

Roma, Cengiz Ünder'in gol attığı maçta Genoa'yı 2-1 yendi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 33. haftasında Roma, ağırladığı Genoa'yı 2-1 yendi.

Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta milli futbolcu Cengiz Ünder, 17. dakikada attığı golle Roma'yı 1-0 öne geçirdi. Başka gol olmayınca ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Genoa'da forma giyen Ervin Zukanovic'in 52. dakikada kendi kalesine attığı golle Roma skoru 2-0 yaptı.

Konuk takım, 61. dakikada Gianluca Lapadula'nın golüyle maçı 2-1'e getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Roma karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Roma, 64 puanla 3. sıraya yükselirken, Genoa 38 puanla 12. sırada kaldı.

Bu arada mücadeleye ilk 11'de başlayan Cengiz Ünder, 77. dakikada yerini Patrik Schick'e bıraktı.

Juventus puan kaybetti

Ligin 33. haftasında lider Juventus, Crotone deplasmanında puan kaybetti.

Karşılaşma, Crotone'den Simmy ve Juventus'tan Alex Sandro'nun golleriyle 1-1 berabere bitti.

Napoli ise liderin puan kaybettiği haftada, evinde Udinese'yi 4-2'lik skorla geçti. Napoli'nin gollerini Lorenzo Insigne, Raul Albiol, Arkadiusz Milik ve Lorenzo Tonelli kaydetti. Udinese'de Jakub Jankto ve Svante Ingelsson'un golleri puan için yeterli olmadı.

Juventus'un 85 puana çıktığı haftada 81 puana ulaşan Napoli, liderle arasındaki farkı 4'e indirdi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
roma Cengiz Ünder İtalya Serie A

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli'den son dakika açıklaması: Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır

Devlet Bahçeli'den son dakika açıklaması: Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır

Başbakan Binali Yıldırım'dan İYİ Parti ve erken seçim açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'dan İYİ Parti ve erken seçim açıklaması

Seleznyvov, Galatasaray'a attığı gol sonrası sevinmedi

Seleznyvov, Galatasaray'a attığı gol sonrası sevinmedi

Galatasaray 0 - 2 Teleset Mobilya Akhisarspor (MAÇ ÖZETİ)

Galatasaray 0 - 2 Teleset Mobilya Akhisarspor (MAÇ ÖZETİ)

Galatasaray - Akhisar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Galatasaray - Akhisar maçı canlı izle)

Galatasaray - Akhisar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Galatasaray - Akhisar maçı canlı izle)

Kulüpler Birliği, Süper Lig A.Ş ile kulüplerin borcunu temizleyecek!

Kulüpler Birliği, Süper Lig A.Ş ile kulüplerin borcunu temizleyecek!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Roma, Cengiz Ünder'in gol attığı maçta Genoa'yı 2-1 yendi

Roma, Cengiz Ünder'in gol attığı maçta Genoa'yı 2-1 yendi

Gattuso, Hakan Çalhanoğlu'nu Pirlo'ya benzetti!

Gattuso, Hakan Çalhanoğlu'nu Pirlo'ya benzetti!

Eusebio Di Francesco: Cengiz Ünder tek kelime İtalyanca anlamıyor

Eusebio Di Francesco: Cengiz Ünder tek kelime İtalyanca anlamıyor

Boca Juniors, Gianluigi Buffon'u kadrosuna katmak istiyor!

Boca Juniors, Gianluigi Buffon'u kadrosuna katmak istiyor!

Di Francesco: Cengiz Ünder'in Lazio maçında oynama ihtimali %50

Di Francesco: Cengiz Ünder'in Lazio maçında oynama ihtimali %50

Beşiktaş ve Fenerbahçe Mandzukic'in peşinde!

Beşiktaş ve Fenerbahçe Mandzukic'in peşinde!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.