Gattuso, Hakan Çalhanoğlu'nu Pirlo'ya benzetti!

Serie A'da yarın Torino'ya konuk olacak Milan'da teknik direktör Gattuso, bu maç öncesi düzenlenen basın toplantısında Hakan Çalhanoğlu ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı ve milli futbolcuya dikkat çeken bir de tavsiyede bulundu.
24 yaşındaki Çalhanoğlu'nun Pirlo gibi olabileceğini ifade eden İtalyan çalıştırıcı, "Şutlarını görüyorsunuz Hakan her şeyi yapabilecek bir yeteneğe sahip. Pirlo gibi olabilir ama şutlarını bir kapıyı kıracak kadar sert atmalı" dedi.
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