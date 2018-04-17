Eusebio Di Francesco: Cengiz Ünder tek kelime İtalyanca anlamıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale yükselen ve Liverpool ile eşleşen Roma’nın başarılı teknik direktörü Eusebio Di Francesco, İtalyan basınına milli yıldızımız Cengiz Ünder ve takımın bir diğer genç yıldızı Patrick Schick hakkında açıklamalarda bulundu. Di Francesco, Cengiz’in acilen İtalyanca öğrenmesi gerektiğinin altını çizdi.

‘CENGİZ KONUSUNDA SAKİNİM"

İtalyan teknik adam, “Cengiz Ünder ile ilgili söyleyeceğim ilk şey, tek kelime İtalyanca anlamadığı. Çocuklara sahaya çıktıklarında İtalyanca konuşmalarını söylüyorum ama Cengiz’e şu anda bunu yapmak da gereksiz. Cengiz konusunda sakinim. Bir şey anlamıyor ancak bu bizim için büyük bir avantaj da olabilir” ifadelerini kullandı.

Sezonun ikinci yarısında Roma’nın öne çıkan isimleri arasında yer alan Cengiz, bu sezon 26 maçta 6 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.

Schick’ten beklentileri olduğunu da vurgulayan İtalyan hoca, “Schick’i 11’de başlatmam onun üzerinde bir baskı yarattı. Çok iyi durumda değilken onu sahaya koymam belki biraz yanlıştı ama onun yaklaşımını beğeniyorum. Bir gole ihtiyacı var ki, bir forvet için bu önemlidir. Onu başardığında iyi durumda olacak” ifadelerini kullandı.