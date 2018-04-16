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Boca Juniors, Gianluigi Buffon'u kadrosuna katmak istiyor!

İTALYA HABERLERİ  | 16.04.2018 14:44 | Son Güncelleme

Juventus'un 40 yaşındaki kalecisi Gianluigi Buffon'un futbolu ne zaman bırakacağı merak konusu. Siyah beyazlı ekipte üst seviyede futbol oynamaya devam eden başarılı file bekçisine kariyerinin son dönemlerine girilirken transfer teklifi geldi.

Boca Juniors, Gianluigi Buffon'u kadrosuna katmak istiyor!

Juventus'un 40 yaşındaki efsanevi file bekçisi Gianluigi Buffon hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

Arjantin'de yayın yapan Radio Continental'in paylaştığı habere göre Boca Juniors, emektar eldiveni sezon sonunda kadrosuna katmak istiyor.

Haberde Boca'nın Copa Libertadores şampiyonluğu için Buffon'u transfer etmek istediği ve bunun için de İtalyan kalecinin eski takım arkadaşı Carlos Tevez'in aracı olacağı öne sürüldü.

Buffon'un sezon sonunda emekliye ayrılma ihtimali bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
juventus Gianluigi Buffon boca juniors

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