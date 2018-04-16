Boca Juniors, Gianluigi Buffon'u kadrosuna katmak istiyor!

Juventus'un 40 yaşındaki efsanevi file bekçisi Gianluigi Buffon hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.
Arjantin'de yayın yapan Radio Continental'in paylaştığı habere göre Boca Juniors, emektar eldiveni sezon sonunda kadrosuna katmak istiyor.
Haberde Boca'nın Copa Libertadores şampiyonluğu için Buffon'u transfer etmek istediği ve bunun için de İtalyan kalecinin eski takım arkadaşı Carlos Tevez'in aracı olacağı öne sürüldü.
Buffon'un sezon sonunda emekliye ayrılma ihtimali bulunuyor.
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