Di Francesco: Cengiz Ünder'in Lazio maçında oynama ihtimali %50

İtalya Serie A'nın 32. haftası, Cengiz Ünder'in takımı Roma ile Lazio arasında oynanacak derbi mücadelesine sahne olacak.

Son olarak Barcelona karşısında yaptığı asistle takımının Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselmesine büyük katkıda bulunan Cengiz'in bu maça ilk 11'de başlayıp başlamayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Teknik direktör Eusebio Di Francesco, mücadele öncesinde düzenlediği basın toplantısında milli futbolcuyla başlayıp başlamayacağına ilişkin soruya şu şekilde yanıt verdi:

"Hem Patrik Schick hem de Cengiz Ünder'in ilk 11'de olma ihtimali %50. Dolayısıyla ikisi hakkındaki kararımı henüz vermedim."

(Fanatik)