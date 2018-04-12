Beşiktaş ve Fenerbahçe Mandzukic'in peşinde!

İtalya Ligi'nde Juventus forması giyen Mario Mandzukic, transferde gözde isimlerden biri. Şampiyonlar Ligi'nde dün gece Real Madrid'e iki gol birden atan fakat bu performansı yarı finale yetmeyen Mandzukic için İtalyanlar bombayı patlattı.



İtalyan Rai Sport'un haberine göre Juventuslu yıldızın rotası seneye Türkiye'ye döndü.



Fenerbahçe ile ilgili ama Beşiktaş...



Sezon sonunda Juventus'tan ayrılmasına kesin gözü ile bakılan Mario Mandzukic'in, seneye Türkiye'ye transfer olacağı iddia edildi. İtalyan Rai Sport'un haberine göre Beşiktaş ile Fenerbahçe golcü futbolcu ile yakından ilgileniyor.



Çin ve ABD takımlarından da Hırvat futbolcu için teklifler geldiği, ancak 31 yaşındaki golcünün Avrupa dışına çıkmayı istemediği kaydedildi.



Hangi takım bir adım önde?



Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki rekabette ise Siyah-Beyazlı takım bir adım önde gösteriliyor. Beşiktaş'ın savunmasında yer alan Vida ile Mandzukic'in çok yakın arkadaş oldukları ve bu nedenle yıldız futbolcunun tercihini Beşiktaş'tan yana kullanabileceği ifade ediliyor.



Sezon başında da Siyah-Beyazlılar'm gündemine gelen Mandzukic, kısa süre önce Domagoj Vida'yı İstanbul'da ziyaret etmişti.

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