Napoli 2 - 1 Chievo (Maç özeti)

Geçen hafta Sassuolo ile 1-1 berabere kalan Napoli, sahasındaki Chievo maçında Chievo kalecisi Sorrentino'yu geçemedi. 50. dakikada da Mertens ile bir penaltı atışından faydalanamayan Napoli, 72. dakikada defanstaki seri hatalar sonucunda Stepinski'nin golüne engel olamadı.



Baskısını artıran Sarri'nin takımı yine önemli fırsatları harcadı ama 89'da Milik'in kafa golü skora dengeyi getirdi: 1-1.



Baskısını devam ettiren Napoli, 90+3. dakikada Diawara'nın nefis golüyle 2-1'lik galibiyeti aldı. Napoli, bu galibiyetle 77 puana yükseldi ve Juventus'Nun 4 puan gerisinde yarışa devam dedi.



Serie A'da günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şöyle:



Torino 1 - 0 Inter

Crotone 1 - 0 Bologna

Hellas Verona 1 - 0 Cagliari

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