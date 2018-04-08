Roma'ya Cengiz Ünder müjdesi! Barcelona'ya karşı oynayabilir

Roma'da kas sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Cengiz Ünder'in, Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona maçına yetişme ihtimali doğdu! SKY Italia'nın haberine göre Cengiz, kendisine uygulanan tedaviye iyi cevap verdi ve Barcelona maçında sahada olabilmesi için şans arttı.



CENGİZ'SİZ ROMA KAZANAMIYOR

Cengiz Ünder'in sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kaldığı dönemde Roma, rakipleri karşısında 3 puan almayı başaramadı. Serie A'da Bologna ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar, Fiorentina'ya da 2-0 mağlup oldu. Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Camp Nou'da Barcelona ile karşılaşan Roma, sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.



RÖVANŞ MAÇI 10 NİSAN'DA

Roma, 4-1'in rövanşında Şampiynolar Ligi'nde yarı finale çıkmak için Barcelona ile 10 Nisan'da evinde karşı karşıya gelecek.

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