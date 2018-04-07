Benevento 2 - 4 Juventus (Maç özeti)

Napoli ile şampiyonluk yarışı veren Juventus, Benevento karşısında 11. dakikada Dybala'nın nefis golüyle öne geçti. Ligin son sırasında yer alan ev sahibi ekip, eski Osmanlısporlu Diabate ile dengeyi sağladı. Ancak ilk yarının sonunda Juventus Video Yardımcı Hakem Sistemi ile (VAR ) bir penaltı kazandı. Topu başına geçen Dybala tekrar konuk takımı öne geçiren isim oldu ve ilk yarı 2-1 bitti.



Pes etmeye niyeti olmayan Benevento, 55. dakikada yine Diabate ile bir gol buldu ve yine beraberliği yakaladı. Benevento'nun önemli fırsat yakaladığı anlardan sonra Juventus 72. dakikada bir penaltı daha kazandı ve Dybala 'hat-trick'i tamamlayarak skoru 3-2'ye getirdi.



Son sözü 82'de Douglas Costa muhteşem bir vuruşla söyledi. Maçı 4-2 kazanan Juventus, puanını 81'e çıkardı ve şampiyonluk yarışındaki avantajını korudu.

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