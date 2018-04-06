Cengiz Ünder Barcelona maçına yetiştirilmeye çalışılıyor

1 / 7 Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'le ilgili İtalya'dan bir kötü haber daha geldi.



2 / 7 Roma Teknik Direktörü Eusebio di Francesco, Fiorentina'yla oynayacakları maçta sakatlıkları nedeniyle Diego Perrotti ve Cengiz Ünder'in oynayamayacağını açıkladı.



3 / 7 Perotti'nin ne zaman sahalarada döneceğinin belli olmadığını açıklayan di Francesco, Cengiz Ünder için ise 'Fiorentina maçında oynatmayacağız. Barcelona maçına yetişeceğini umuyoruz" diye konuştu.



4 / 7 Nainggolan için ise bugün yapılacak testlerin ardından bir açıklama yapılacağını duyuran di Francesco, "Cengiz'in yerinde Defrel oynayacak" dedi.



5 / 7 İtalyan basını ise, Cengiz'in Barcelona ile Şampiyonlar Ligi'nde 4-1'in rövanşında oynanacak karşılaşmada da yer alamayacağını iddia etti.



6 / 7 Bu sezon Roma formasını 24 maçta giyen Cengiz Ünder, 6 gol atıp 1 asist yaptı.

