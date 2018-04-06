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Cengiz Ünder Barcelona maçına yetiştirilmeye çalışılıyor
2 saat önce
Sakatlığı bulunan Cengiz Ünder için hocası Eusebio di Francesco'dan açıklama geldi.
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Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'le ilgili İtalya'dan bir kötü haber daha geldi.
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Roma Teknik Direktörü Eusebio di Francesco, Fiorentina'yla oynayacakları maçta sakatlıkları nedeniyle Diego Perrotti ve Cengiz Ünder'in oynayamayacağını açıkladı.
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Perotti'nin ne zaman sahalarada döneceğinin belli olmadığını açıklayan di Francesco, Cengiz Ünder için ise 'Fiorentina maçında oynatmayacağız. Barcelona maçına yetişeceğini umuyoruz" diye konuştu.
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Nainggolan için ise bugün yapılacak testlerin ardından bir açıklama yapılacağını duyuran di Francesco, "Cengiz'in yerinde Defrel oynayacak" dedi.
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