Cengiz Ünder şoku! Fiorentina ve Barcelona maçlarında yok

Milli ara sonrasında Roma'ya dönen ve kas sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Cengiz Ünder'in, Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona maçını kaçıracağı kaydedildi.



İtalyan basınında yer alan haberlere göre Cengiz, Serie A'daki Fiorentina ve Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki rövanşta Barcelona karşısında forma giyemeyecek. Milli futbolcunun Lazio ile oynanacak derbide ise sahada olması bekleniyor. Roma, Lazio ile 15 Nisan'da karşı karşıya gelecek.



BARCELONA PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Barcelona, 16 Mart'ta çekilen Şampiyonlar Ligi çeyrek final kuraları sonrasında Cengiz Ünder'le ilgili paylaşımda bulunmuştu.



Kura çekimi öncesinde Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'nın kiminle eşleşmesi istediğine yönelik olarak bir anket paylaşan Katalan ekibi, altında "Mesela: @ASRoma_Turkey gelsin, çünkü Cengiz Ünder'i Camp Nou'da oynarken görmek istiyorum." ifadelerini kullanmıştı. Kulübün Twitter hesabından, eşleşme sonrasıdna bir paylaşım daha gelmişti. Barcelona'nın hesabından yapılan paylaşımda "İçimize doğmuştu. ???? Selam @cengizunder! Seni Camp Nou'da ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz..." ifadeleri yer almıştı.

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