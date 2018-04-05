Hakan Çalhanoğlu Serdar Aziz'i Milan'a çağırdı

İtalyan devi Milan'ın radarına aldığı Serdar Aziz için Hakan Çalhanoğlu'dan çağrı var.



İtalyan kulübünün forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ay-yıldızlı takımda birlikte görev aldığı Galatasaraylı oyuncuyla görüşerek, "Milan'a gelmeni çok isterim. Bonucci ile çok iyi bir ikili olacağınızı düşünüyorum. Birbirinizi tamamlarsınız" dediği öğrenildi.



İkili arasındaki bu diyalogta Hakan'ın Milan'la ilgili Serdar Aziz'e bazı bilgiler aktardığı ifade edildi. Çalhanoğlu, sarı-kırmızılı futbolcuyu, kulüp yapısıyla ilgili de bilgilendirdiği bildirildi.



Milan'ın, Serdar'la ilgili düşüncesinden sonra İtalyan ekibinin teknik direktörü Gattuso'nun çok iyi diyaloğu bulunduğu Fatih Terim'le temasa geçeceği bildirildi.



Bursaspor'dan Galatasaray'a 4.5 milyon euro bonservisle gelen Serdar Aziz, bu sezon Maicon ile iyi bir ikili oluştururken, A Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun da vazgeçilmezleri arasına girdi. Cim-Bom'la 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Serdar Aziz'in bonservis bedelinin 10 milyon euro civarında olması bekleniyor.



(Milliyet)

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