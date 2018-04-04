Milan 0 - 0 Inter (Maç özeti)
04 Nisan 2018 | 22:15
Milan-Inter derbisine Video Hakem Sistemi (VAR) damgası vurdu. VAR, Icardi'nin golünü iptal etti.
Serie A'da, Davide Astori'nin yaşamını yitirmesi nedeniyle bugüne ertelenen Milan - Inter maçına VAR damga vurdu.
38. dakikada Inter, Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Ancak Arjantinli yıldızın gol öncesi ofsaytta olduğunu tespit eden VAR, golü iptal ettirdi.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında gol sesi çıkmayınca, mücadele 0-0 sona erdi.
Serie A'da günün diğer sonuçları ise şöyle:
Torino 4 - 1 Crotone
Chievo 1 - 1 Sassuolo
Benevento 3 - 0 Hellas Verona
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