Milan 0 - 0 Inter (Maç özeti)

Serie A'da, Davide Astori'nin yaşamını yitirmesi nedeniyle bugüne ertelenen Milan - Inter maçına VAR damga vurdu.

38. dakikada Inter, Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Ancak Arjantinli yıldızın gol öncesi ofsaytta olduğunu tespit eden VAR, golü iptal ettirdi.



Karşılaşmanın kalan dakikalarında gol sesi çıkmayınca, mücadele 0-0 sona erdi.

Serie A'da günün diğer sonuçları ise şöyle:



Torino 4 - 1 Crotone

Chievo 1 - 1 Sassuolo

Benevento 3 - 0 Hellas Verona