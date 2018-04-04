Monchi: Barcelona, Cengiz Ünder'i izliyor

Roma Sportif Direktörü Monchi, milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in geleceği ile ilgili konuştu ve Barcelona itirafında bulundu. Barcelona'nın Cengiz Ünder'i takip ettiğini söyleyen Monchi, "Cengiz'in Barcelona'ya transfer olacağı yönünde bana sorular soruluyor ancak şu anda böyle bir görüşmede bulunmadım. Birlikte iş yaptığım insanlar bana Barcelona'nın onu takip ettiğini söylüyorlar ancak sizi garanti ederim ki bu çok normal. Barcelona çok oyuncuyu takip ediyor" ifadelerini kullandı.



"TEK ENDİŞEMİZ CENGİZ'İN ADAPTASYONUYDU"

Monchi, Cengiz Ünder'in adaptasyonu için geç süre almaya başladığını kaydederken, "Cengiz'i uzun süre takip ettik ve onun önemli işler yapacağına ikna olduk. Tek endişemiz, adaptasyonuydu. Genç bir oyuncu ve Türkiye'den hiç ayrılmamıştı. Di Francesco bunu anladı ve ona zaman tanıdı. Bu yüzden sezonun ilk bölümünde fazla süre alamadı. Sonunda yetenekleri ortaya çıktı. Küçük bir sakatlığı nedeniyle Camp Nou'da oynayamayacak olması üzücü" dedi.



Bu sezon 24 maçta görev alan Cengiz, 1152 dakikada 6 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

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