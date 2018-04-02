Cengiz Ünder Barcelona karşısında da oynayamayacak

Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder hakkında İtalyan basınından kötü haber geldi.



Sakatlığı nedeniyle takımının hafta sonunda Bologna'yla 1-1 berabere kaldığı maçta da forma giyemeyen Ünder'in Barcelona ile oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında da görev alamayacağı iddia edildi.



Il Tempo gazetesinin haberine göre Cengiz, çarşamba günü Camp Nou'da oynanacak mücadeleye kadar hazır olamayacağı için teknik direktör Eusebio Di Francesco tarafından riske edilmeyecek.

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