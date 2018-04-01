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Hakan Çalhanoğlu'na Gennaro Gattuso'dan ağır sözler!

2 saat önce

Serie A'nın 30. haftasında lider Juventus'a 3-1 yenilen Milan'da teknik direktör Gennaro Gattuso, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na çok sert sözlerle yüklendi.

Hakan Çalhanoğlu'na Gennaro Gattuso'dan ağır sözler!
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Milan'da forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'na hocası Gennaro Gattuso'dan çok ağır eleştiriler geldi.

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Serie A'nın 30. haftasında lider Juventus'a deplasmanda 3-1 yenildikleri maçın ardından konuşan İtalyan adam adeta açtı ağzını yumdu gözünü.

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Hakan Çalhanoğlu'nun sahadaki tavırlarından son derece rahatsız olduğunu vurgulayan teknik adam şu sözleri kullandı:

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"Bir pozisyonda topu kaybetti ve ardından yerden kalkmayıp söylenmeye başladı. Eğer kı..nı kaldırıp koşsaydı ve rakibini kovalasaydı belki ikinci golü yemezdik. Böyle şeyler bir daha kesinlikle olmayacak."

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