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Hakan Çalhanoğlu'na Gennaro Gattuso'dan ağır sözler!
2 saat önce
Serie A'nın 30. haftasında lider Juventus'a 3-1 yenilen Milan'da teknik direktör Gennaro Gattuso, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na çok sert sözlerle yüklendi.
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Milan'da forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'na hocası Gennaro Gattuso'dan çok ağır eleştiriler geldi.
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Serie A'nın 30. haftasında lider Juventus'a deplasmanda 3-1 yenildikleri maçın ardından konuşan İtalyan adam adeta açtı ağzını yumdu gözünü.
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