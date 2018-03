Lazio 6 - 2 Benevento (Maç özeti)

Orlando City 0-1 New York Red Bulls Bayern München 5-0 Borussia Dortmund Newells Old Boys 2-0 Atletico Tigre

-

Velez Sarsfield 1-2 Estudiantes Barracas Central 0-0 Estudiantes Caseros Austria Wien 1-0 Rheindorf Altach

-

Salzburg 1-0 Wolfsberger AC

-

St. Pölten 1-2 Sturm Graz Lafnitz 0-0 Bad Gleichenberg Al Shabab Manama 0-0 Malkiya Dinamo Minsk 1-1 Torpedo Zhodino Kortrijk 3-1 Waasland-Beveren FK Sarajevo 1-0 Krupa Na Vrbasu CSKA Sofia 0-0 Botev Plovdiv Glacis United 2-0 Lions Gibraltar ES Setif 3-1 MC Oran Teplice 1-1 Sparta Prag Banik Ostrava U19 1-1 Slavia Praha U19 Silkeborg IF 2-3 FC Helsingor FAR Rabat 0-0 Hassania Agadir Pau 4-0 Concarneau Nice II 0-0 Bergerac Drancy 1-0 Lens II Bangor City 1-0 The New Saints Dila Gori 3-0 Sioni Bolnisi Inter Zapresic 0-0 Dinamo Zagreb PEC Zwolle 1-0 Sparta Rotterdam

-

Vitesse 0-1 Roda De Treffers 1-1 Ijsselmeervogels

-

VVSB 0-2 AFC Amsterdamsche Everton 0-3 Manchester City Hull City 0-0 Aston Villa Las Palmas 0-2 Real Madrid Real Oviedo 0-0 Alcorcon

-

Valladolid 1-0 Reus Deportiu Merida AD 0-0 Recreativo Huelva FC Schaffhausen 0-0 Wohlen

-

Neuchatel Xamax 0-0 Rapperswil-Jona Grasshoppers 0-0 Thun

-

Sion 0-0 Zürich Chievo 0-1 Sampdoria

-

Sassuolo 1-0 Napoli AEK Larnaca 2-0 Apollon Limassol Al Arabi 0-1 Kazma Racing FC 1-1 Differdange 03 Toluca II 0-0 Pioneros de Cancun America U20 0-0 Cruz Azul U20 Al Masry 0-1 Al Ittihad Alexandria Korona Kielce 1-0 Lechia Gdansk Olimpia Grudziadz 0-0 Podbeskidzie Bielsko

-

Tychy 71 1-0 Ruch Chorzow Widzew Lodz 1-0 Sokol Aleksandrow Benfica 0-0 Vitoria Guimaraes Academica 0-0 UD Oliveirense

-

Santa Clara 2-1 Benfica II Spartak Moscow 1-0 Tosno Colo Colo 1-0 CD Universidad Catolica Beşiktaş 1-0 Alanyaspor Levadiakos 1-0 Olympiakos