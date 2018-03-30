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Alena Seredova Buffon'un kendisini aldattığını gazeteden öğrenmiş
35 dakika önce
Juventus'un efsanevi kalecisi Gianluigi Buffon, dünya çapında çok sevilen bir figür olsa da eski eşi Alena Seredova kesinlikle kendisini sevenlerden değil.
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Juventus'un efsanevi file bekçisi Gianluigi Buffon'un eski eşi Alena Seredova, İtalyan basınına bomba açıklamalarda bulundu.
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2014 yılının mayıs ayında Buffon'dan boşanan seksi manken, dünyaca ünlü file bekçisinin kendisini aldattığını gazetelerden öğrendiğini söyledi.
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O dönem Buffon'un televizyon sunucusu Ilaria D'Amico ile ilişki yaşadığı gazetelere yansımıştı.
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Seredova, "Keşke evliliğimin bittiğini gazetelerden değil de Buffon'un kendisinden öğrenseydim." diyerek eski kocasına olan sitemini dile getirdi.
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