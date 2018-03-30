1 / 13 Juventus'un efsanevi file bekçisi Gianluigi Buffon'un eski eşi Alena Seredova, İtalyan basınına bomba açıklamalarda bulundu.



2 / 13 2014 yılının mayıs ayında Buffon'dan boşanan seksi manken, dünyaca ünlü file bekçisinin kendisini aldattığını gazetelerden öğrendiğini söyledi.



3 / 13 O dönem Buffon'un televizyon sunucusu Ilaria D'Amico ile ilişki yaşadığı gazetelere yansımıştı.



4 / 13 Seredova, "Keşke evliliğimin bittiğini gazetelerden değil de Buffon'un kendisinden öğrenseydim." diyerek eski kocasına olan sitemini dile getirdi.



5 / 13 2011 yılına Buffon ile dünya evine giren Çek mankenin bu evliliğinden iki çocuğu bulunuyor.



6 / 13 2 çocuk sahibi olmasına rağmen formundan hiçbir şey kaybetmeyen güzel model, yaptığı seksi paylaşımlarla binlerce beğeni alıyor.



7 / 13 Alena Seredova Buffon'un kendisini aldattığını gazeteden öğrenmiş



8 / 13 Alena Seredova Buffon'un kendisini aldattığını gazeteden öğrenmiş



9 / 13 Alena Seredova Buffon'un kendisini aldattığını gazeteden öğrenmiş



10 / 13 Alena Seredova Buffon'un kendisini aldattığını gazeteden öğrenmiş



11 / 13 Alena Seredova Buffon'un kendisini aldattığını gazeteden öğrenmiş



12 / 13 Alena Seredova Buffon'un kendisini aldattığını gazeteden öğrenmiş

