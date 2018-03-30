Cengiz Ünder Bologna maçının kadrosundan çıkarıldı

Roma'nın en formda isimlerinden olan Cengiz Ünder, bugünkü antrenmanda sakatlandı. Bologna maçı öncesindeki son idman olan bugünkü çalışmada yaşandığı öğrenilen talihsizliğin, milli futbolcunun sol uyluğundaki bir kas sakatlığı olduğu tespit edildi.



Başkent ekibinin yarın Bologna ile yapacağı 22 kişilik kadrosu açıklandı. Cengiz Ünder yaşanan gelişmelerin ardından kadrodan çıkarıldı ve listeye dahil edilmedi. Milli arayı da iyi geçiren ve Türkiye formasıyla Karadağ maçında gol de kaydeden Cengiz'in durumu İtalyan ekibinde endişe yarattı.



Bu endişenin lig maçında kendisinden yararlanılamayacak olmasından çok, Şampiyonlar Ligi'nde yaklaşan dev eşleşmeyle ilgili olduğu bildirildi. 4 Nisan'da Barcelona'ya konuk olacak Roma'da, Cengiz'in bu maça yetiştirilmesi için çalışmalara başlandığı, No Camp'taki maç öncesi futbolcunun durumunun gün be gün inceleneceği belirtildi.

(Skorer)