Lazio'yu dolandırdılar! Stefan de Vrij...

2014'te transfer ettiği Stefan de Vrij 'in transfer bedelini taksitler halinde ödeyen Lazio, son taksidi Hollanda ekibine değil, dolandırıcılara ödedi.



Il Tempo 'nun haberine göre, Feyenoord adına gönderilen ve son derece profesyonelce hazırlanmış tebliğ e-postasına kanan Lazio yetkilileri, mesajda belirtilen IBAN adresine parayı gönderdiler. Daha sonra, bu mesajın bir dolandırıcılık çetesi tarafından gönderildiğini fark eden kulüp, polise başvurdu.



2 milyon euro'luk ödemenin yanlış hesaba gönderilmesi sonrasında savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Hollandalı stoperin Lazio'yla sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. (Goal)

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