Monchi'den flaş açıklamalar! Cengiz Ünder, Galatasaray, Talisca...

Cengiz Ünder'i sezon başında Roma takımına transfer eden tecrübeli sportif direktör Monchi, Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar'ın sorularını yanıtladı.



Monchi'nin açıklamalarından öne çıkan noktalar şöyle;



Cengiz Ünder'den gerçekten memnunuz. Son derece normal bir adaptasyon sürecinden sonra beklediğimiz performansı gösterdi. Öncelikli olarak bu oyuncunun varlığından beni haberdar eden kişi Bayram Tutumlu. Sevilla takımında Poulsen gibi önemli işler yaptık. Bayram Bey'in oğlu İshak Tutumlu'nun sayesinde bu transfer oldu. Göksel Gümüşdağ ve ekibi ile görüştük. Onların yardımı ile bu transferi gerçekleştirdik. Pek çok kulüp kendisi ile ilgileniyordu. Kolay bir transfer olmadı. Manchester City mesela ilgilenen bir kulüptü.



Cengiz çok genç bir oyuncu. Çok önemli bir oyuncu olacağını düşünüyoruz. Biz de bu potansiyeli ortaya çıkarması için yardım ediyoruz. İleride Iniesta mı olur, David Silva mı olur bilemem ama önemli bir oyuncu olacak.



Cengiz'e teklif var mı?



Cengiz Ünder hakkında elimize ulaşmış bir teklif yok. İzlediklerini biliyoruz. Çok büyük kulüplerin ajandasında Cengiz Ünder var. Bayram Tutumlu'nun Barcelona Kulübü ile yakın ilişkileri var. Onların takip ettiklerini bana söyledi.



Roma'da kendimi iyi hissediyorum. Her zaman kendimizi geliştirmek grekiyor. Her zaman daha iyisini yapabilir misiniz? Evet yapabilirsiniz! Ben de bunun peşindeyim. Sevilla'da güzel günler geçirdim. Sevilla benim evim. Ben daha çok profesyonel düşünmek gerektiği kanaatindeyim.



'Barcelona'yı geçmek istiyoruz'



Umarım Barcelona karşısında turu geçebilecek performansı ortaya koyabiliriz. Gerçekten zor maçlar olacak. Dünyanın en iyi takımına karşı mücadele edeceğiz. Bizim için zor bir eşleşme ortaya çıktı. Sevilla - Bayern Münih eşleşmesinde Sevilla için aynı şeyi söyleyemem. Ben onların tehlikeli bir ekip olduğunu düşünüyorum ve Sevilla turu geçebilir.



'Galatasaray altyapısından oyuncu izliyoruz'



Ben size isim veremem Türk oyuncular hakkında. Biz oyuncuları izliyoruz ama Türkiye'den önemli isimleri izliyoruz. Galatasaray'ın altyapısında isimlere bakıyoruz. Bunları takip ediyoruz.



Bayram Tutumlu ve oğlu beni birçok oyuncu hakkında uyarıyor. Roma ikinci takımında Rezan Çorlu var. Onun da geleceği olduğunu düşünüyorum. Rezan Çorlu, Danimarka'dan ikinci takıma transfer olmuştu. Gelecek sezon başında değerlendireceğiz. Birçok açıdan bakacağız ve A takıma almak için değerlendirebileceğimiz bir oyuncu. Rezan Çorlu iyi çalışıyor.



'Çağlar Söyüncü'yü takip ediyoruz'



Çağlar Söyüncü önemli bir oyuncu. Takip ettiğimiz bir oyuncu ve ne kadar yetenekli bir isim olduğunu biliyoruz. Gelişime açık, yetenekli bir oyuncu. İsimler vermem ama pek çok oyuncuyu takip ediyoruz.



Talisca'yı istiyorlar mı?



Talisca bizim takip ettiğimiz bir oyuncu. İlginç ve gelecek vaat eden bir oyuncu. Ama bugün itibariyle onunla ilgili bir karar vermiş değiliz.

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