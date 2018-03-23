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Cengiz Ünder'in sakatlığı Roma'yı endişelendiriyor
2 saat önce
Cengiz Ünder’in milli takım kampında sakatlanması, kulübü Roma’yı endişelendirdi. Teknik direktör Mircea Lucescu, antrenmanda sakatlandığını söylediği futbolcunun İrlanda karşısında görev almayacağını açıklamıştı.
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Roma Kulübü’nün bu gelişmenin üzerine derhal Türkiye A Milli Takımı’ndan yetkililere ulaştıkları ortaya çıktı.
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Ligde ve Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona ile çok kritik karşılaşmalara çıkacak sarı-kırmızılılar, takımın son dönemdeki en formda ismiyle ilgili gelişmeler karşısında tedirginlik yaşadı.
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Kulüp gibi taraftarların da gelişmelerle ilgili kaygılı oldukları bildirildi. Oyuncunun yaşadığı sakatlığın ilk belirlemelere göre sol dizinden olduğu ortaya çıktı.
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Diz sakatlıklarının çok kritik olması nedeniyle İtalyanların istim üzerinde oldukları belirtildi.
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İrlanda karşısında oynatılmayacak olması kararının Roma cephesini bir nebze rahatlattığı belirtildi.
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Türkiye Milli Takımı doktorlarından aldıkları bilginin bu rahatlamada pay sahibi olduğu ifade edildi.
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