Cengiz Ünder'in sakatlığı Roma'yı endişelendiriyor

1 / 7 Roma Kulübü’nün bu gelişmenin üzerine derhal Türkiye A Milli Takımı’ndan yetkililere ulaştıkları ortaya çıktı.



2 / 7 Ligde ve Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona ile çok kritik karşılaşmalara çıkacak sarı-kırmızılılar, takımın son dönemdeki en formda ismiyle ilgili gelişmeler karşısında tedirginlik yaşadı.



3 / 7 Kulüp gibi taraftarların da gelişmelerle ilgili kaygılı oldukları bildirildi. Oyuncunun yaşadığı sakatlığın ilk belirlemelere göre sol dizinden olduğu ortaya çıktı.



4 / 7 Diz sakatlıklarının çok kritik olması nedeniyle İtalyanların istim üzerinde oldukları belirtildi.



5 / 7 İrlanda karşısında oynatılmayacak olması kararının Roma cephesini bir nebze rahatlattığı belirtildi.



6 / 7 Türkiye Milli Takımı doktorlarından aldıkları bilginin bu rahatlamada pay sahibi olduğu ifade edildi.

