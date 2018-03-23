SPOR

Cengiz Ünder'in sakatlığı Roma'yı endişelendiriyor

2 saat önce

Cengiz Ünder’in milli takım kampında sakatlanması, kulübü Roma’yı endişelendirdi. Teknik direktör Mircea Lucescu, antrenmanda sakatlandığını söylediği futbolcunun İrlanda karşısında görev almayacağını açıklamıştı.

Cengiz Ünder'in sakatlığı Roma'yı endişelendiriyor
1 / 7

Roma Kulübü’nün bu gelişmenin üzerine derhal Türkiye A Milli Takımı’ndan yetkililere ulaştıkları ortaya çıktı.

2 / 7

Ligde ve Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona ile çok kritik karşılaşmalara çıkacak sarı-kırmızılılar, takımın son dönemdeki en formda ismiyle ilgili gelişmeler karşısında tedirginlik yaşadı.

3 / 7

Kulüp gibi taraftarların da gelişmelerle ilgili kaygılı oldukları bildirildi. Oyuncunun yaşadığı sakatlığın ilk belirlemelere göre sol dizinden olduğu ortaya çıktı.

4 / 7

Diz sakatlıklarının çok kritik olması nedeniyle İtalyanların istim üzerinde oldukları belirtildi.

5 / 7

İrlanda karşısında oynatılmayacak olması kararının Roma cephesini bir nebze rahatlattığı belirtildi.

6 / 7

Türkiye Milli Takımı doktorlarından aldıkları bilginin bu rahatlamada pay sahibi olduğu ifade edildi.

7 / 7

Şu an için milli kadroda yer almaya devam eden genç yıldızın, İtalya’ya geri çağrılma ihtimali üzerinde de durulduğu vurgulandı. (Milliyet)

Anahtar Kelimeler:
İtalya
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.