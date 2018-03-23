Dünyaca ünlü futbolcuya 3 yıl 6 ay hapis cezası!

1 / 11 2011 Ağustos'unda Fabrizio Miccoli, Avusturya kampından dönmüş, takımı Palermo ile yeni sezona hazırlanırken bir gece arkadaşlarıyla içmeye gider.



2 / 11 Miccoli'nin telefonu çalar ve arayan Sicilya'nın ünlü mafyalarından Lauricella'nın oğlu Mauro'dur.



3 / 11 Mauro ile telefonda alelade bir sohbet eden Miccoli'nin, Mauro ile telefonda konuştukları şeylerin dökümü basının eline ulaşır.



4 / 11 Telefonda şaka maaiyetinde yapılan sohbetler, işi kontrolden çıkarır ve baba Lauricella, bu konuşmalar delil gösterilerek Palermo'da bir markette göz altına alınır.



5 / 11 Dava devam ederken, konuşmaların içeriği hakim karşısına geldiğinde işler iyice karmaşıklaşır.



6 / 11 İddiaya göre, Miccoli, Lauricella'ya Palermo'da bir gece kulübü sahibinin kendisine olan borcunu tahsil etmesi için istekte bulunmuştur.



7 / 11 Lauricella da daha sonra bu adamı öldüresiye dövünce, Miccoli'nin ismi hem şantaj hem de azmettiricilik ile anılmaya başlanır.



8 / 11 Miccoli, "Ben mafya değilim, sadece futbolcuyum. Benim bu tarz işlerle uzaktan yakından alakam olmaz. Laura da bir zamanlar sevgi beslediğim, ön yargı ile yaklaşmadığım bir arkadaşım" der.



9 / 11 Miccoli ayrıca, "Ben bir babayım ve çocuklarımın hukuk kuralları çerçevesinde yetişmesini istiyorum. Mafyacılık ve bu işler beni tiksindiriyor" demiştir.



10 / 11 Olayla ilgili Palermo mahkemelerinde görülen dava sonucu Miccoli, 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılır.

