Hakan Çalhanoğlu'ndan Chievo'ya süper gol

Milan'ın yıldızı Hakan Çalhanoğlu, Chievo'ya golünü attı. Serie A'nın 28. haftasında Milan-Chievo maçı oynanıyor. 10. dakikada sahneye çıkan milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu attığı golle Milan'ı 1-0 öne geçirdi.



HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN 5 GOL, 8 ASİSTLİK PERFORMANS

Hakan Çalhanoğlu, geçtiğimiz Perşembe günü oynanan Arsenal maçında da ağları havalandırmıştı. Milan'da bu sezon 36 maçta forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun 5 golü ve 8 asisti bulunuyor.



CHIEVO İKİ DAKİKADA ÖNE GEÇTİ

33. dakikada sahneye çıkan Stepinski, Chievo'ya 1-1'lik eşitliği getirirken, 1 dakika sonra ise Inglese golü attı ve Chievo deplasmanda ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. Pes etmeyen Milan ikinci devrede 52'de Cutrone ve 82. dakikada Andre Silva'nın golleriyle maçta yeniden öne geçti.



90. dakikada Kessie penaltıyı kaçırsa da Milan sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmayı başardı. Bu sonuçla Milan puanını 50 yaparken, Chievo ise 25 puanda kaldı.

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