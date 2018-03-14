Roma'da Cengiz Ünder şoku!

Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk'i eleyerek çeyrek finale yükselen Roma'da Cengiz Ünder'in sakatlanması can sıktı. Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Cengiz Ünder, 65. dakikada sakatlığı nedeniyle kenara alındı. Dizinden sakatlanan Cengiz Ünder'in soyunma odasına bacağında dev bir bandajla girdiği aktarıldı. Cengiz Ünder'in bu durumunun Roma teknik heyeti ve taraftarları endişeye sevk ettiği bildirildi.



YERİNE EL SHAARAWY OYNAYACAK

Bu gelişmelerin ardından Cengiz Ünder'in Serie A'da bu hafta oynamasının beklenmediği kaydedildi. Teknik direktör Di Francesco'nun Cengiz'i hafta sonunda Crotone önünde riske etmeyi düşünmediği, bir son dakika mucizesi olmaması durumunda El Shaarawy'nin Cengiz'in yerine oynayacağı ve ileri üçlünün Dzeko ve Perotti ile tamamlanacağı belirtildi. (Milliyet)







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