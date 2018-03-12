Gary Medel'in sırrı ortaya çıktı

Milliyet’in haberine göre; Beşiktaş Teknik Direktör Şenol Güneş’in kilo fazlası nedeniyle ilk 11’de şans vermediği Şilili futbolcu büyük bir bunalıma girerken, onu bu durumdan kurtaran sim eşi oldu. Cristina Morales’in, kilosuyla başı dertte olan Medel’e saat 19.00’dan sonra yemek yemesini yasakladığı aktarıldı.



Eşinin belirlediği diyet programına sadık kalan ve forma giymediği dönemlerdeki sıkıntılı günlerini ailesiyle daha fazla vakit geçirerek atlatan Medel’in, eşi sayesinde tam 7 kilo verdiği belirlendi. Kilo verdikçe hızla form tutan ve maçlarda daha fazla süre almaya başlayan Şilili futbolcunun, aynı çalışma programı ve diyeti uygulamaya devam ettiği öğrenildi.



Bu arada Gary Medel’in böylesine bir geri dönüş yapmasından büyük memnuniyet duyan Teknik Direktör Şenol Güneş’in, Jeremain Lens’in de aynı dönüşü yapacağına inandığını kurmaylarına söylediği bildirildi. Medel’deki bu değişimi takdir eden siyah-beyazlı yönetim ve teknik heyetin, bu durumdan dolayı Şilili oyuncunun eşi Cristina Morales’e teşekkür ettiği de vurgulandı.

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