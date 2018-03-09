Dünya Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor!

Milan forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Arsenal ile oynanan Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında bir pozisyonda kaleci David Ospina ile karşı karşıya kaldı. Kolombiyalı file bekçisinin ayaklarına yaptığı müdahale sonrası yere düşüp penaltı beklemek yerine topu kontrol etmeye çalışan ancak bunu başaramayan Hakan Çalhanoğlu eleştiri aldı.





İngiltere'de yorumculuk yapan eski futbolcu Jermaine Jenas, "Bence bu pozisyon penaltıydı. Ospina’nın müdahalesi tamamen ayaklara ama Hakan Çalhanoğlu çok dürüst ve hiçbir şey olmadı. Takım arkadaşları ve teknik direktörü ona bu yüzden teşekkür etmeyecek" ifadelerini kullandı.