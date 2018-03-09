Dünya Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor!
09 Mart 2018 | 18:16
Milan'ın yıldızı Hakan Çalhanoğlu’nun Arsenal ile oynadıkları Avrupa Ligi maçında bir penaltı pozisyonu sırasında yere düşmemesi eleştiri konusu oldu. İngiltere'de yorumculuk yapan eski futbolcu Jermaine Jenas, Hakan Çalhanoğlu'nun Arsenal maçındaki penaltı pozisyonunda dürüst davrandığı için kimsenin ona teşekkür etmeyeceğini dile getirdi.
Milan forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Arsenal ile oynanan Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında bir pozisyonda kaleci David Ospina ile karşı karşıya kaldı. Kolombiyalı file bekçisinin ayaklarına yaptığı müdahale sonrası yere düşüp penaltı beklemek yerine topu kontrol etmeye çalışan ancak bunu başaramayan Hakan Çalhanoğlu eleştiri aldı.
İngiltere'de yorumculuk yapan eski futbolcu Jermaine Jenas, "Bence bu pozisyon penaltıydı. Ospina’nın müdahalesi tamamen ayaklara ama Hakan Çalhanoğlu çok dürüst ve hiçbir şey olmadı. Takım arkadaşları ve teknik direktörü ona bu yüzden teşekkür etmeyecek" ifadelerini kullandı.
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