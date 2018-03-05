Davide Astori'nin ölümünde cinayet şüphesi!

1 / 18 EDİZ BAHTİYAROĞLU | Kariyerini Eskişehirspor'da sürdürdüğü sırada Ediz Bahtiyaroğlu, 5 Eylül 2012'de kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.



2 / 18 FRANK RAJTORAL | Gaziantepspor forması giyen Çekyalı futbolcu Frank Rajtoral, Tükenmişlik Sendromu'na yakalanarak geçtiğimiz yıl intihar etmişti.



3 / 18 JUNIOR MALANDA | Wolfsburg'ta forma giyen ve geleceğin en büyük yıldız adayları arasında gösterilen Belçikalı Junior Malanda, henüz 20 yaşındayken geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatını kaybetmişti.



4 / 18 ANTONIO PUERTA | Sevilla forması giyen İspanyol futbolcu Antonio Puerta, Getafe maçında bilincini kaybederek yerde kalmış ve 48 saatlik yaşam mücadelesine yenik düşmüştü.



5 / 18 ROBERT ENKE | 2003 Fenerbahçe'ye kiralık olarak oynayan Robert Enke, 2009'da bir trenin çarpması sonrasında hayatını kaybetmişti. Alman polisinin yaptığı açıklamada Enke'nin intihar ettiği kaydedilirken futbolcunun 2006 yılında 2 yaşındaki kızını kaybetme



6 / 18 ALEXANDRE CASEIRO | 18 Kasım 2013'te Portekiz 3. Futbol Ligi ekiplerinden Tourizense'de forma giyen 20 yaşındaki Carlos Alexandre Caseiro, oynanan lig maçının 7. dakikasında kalbinden yaşadığı sorun nedeniyle vefat etmişti.



7 / 18 PATRICK EKENG | Dinamo Bükreş'in 26 yaşındaki Kamerunlu futbolcusu Patrick Ekeng de 6 Mayıs 2016'da Romanya Birinci Ligi Şampiyonluk Grubu'nda Viitorul ile yaptıkları maçta, oyuna girdikten 7 dakika sonra yere yığılmış ve götürüldüğü hastanede hayatını ka



8 / 18 GÖKMEN YILDIRAN | Kariyerini Elazığspor'da sürdüren Gökmen Yıldıran, 10 Ağustos 2006'da antrenman sırasında kalp krizi geçirdi. 28 yaşındaki oyuncu, hastaneye kaldırılamadan hayata gözlerini yumdu.



9 / 18 MIKLOS FEHER | Macar futbolunun yetiştirdiği en büyük yetenekler arasında gösterilen Miklos Feher, 25 Ocak 2004’te Benfica forması altında çıktığı Guimares maçında kalbindeki ritim bozukluğu sebebiyle fenalaştı ve maç sonrasında kaldırıldığı hastanede yaş



10 / 18 MARC VIVIEN FOE | 2003 FIFA Konfederasyonlar Kupası yarı finalinde aniden fenalaşarak yere yığılan Foe, ciğerlerine hava gitmemesi sebebiyle hayata gözlerini yumdu.



11 / 18 DURSUN ÖZBEK | Galatasaray altyapısındaki futbolcu Dursun Özbek, 9 Aralık 1986 tarihinde Florya Metin Oktay tesislerinde yapılan antrenman sırasında aniden yere düşmüş ve 17 yaşında hayatını kaybetmişti. A takımla yaptıkları hazırlık maçı için son anda sa



12 / 18 ANDRES ESCOBAR | Kolombiyalı futbolcu Andres Escobar'ın ABD maçında kendi kalesine attığı gol sonrası ülkesinde silahlı saldırıya uğramış ve yaşamını yitirmişti.



13 / 18 SAHAYA YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU 11 FUTBOLCUYU KAYBETTİ | Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Kasai şehrinde 1998'de oynanan bir futbol karşılaşması sırasında sahaya yıldırım düşmesi sonucunda 11 futbolcu hayatını kaybetmişti.



14 / 18 CHAPECOENSE | Copa Sudamericana turnuvasI için Kolombiya'nın Medellin kentinde Atletico Nacional takımıyla karşılaşmak için seyahat eden Brezilya ekibi Chapecoense'yi taşıyan uçak düşmüş ve 81 kişi hayatını kaybetmişti. Kazada Chapecoense'nin teknik heyet



15 / 18 DALE ROBERTS | İngiliz kaleci Dale Roberts'ın ölüm şekli diğerlerinden biraz daha farklı. Dale, eşi Lindsey Cowan'ın John Terry'nin abisi Paul Terry ile aldattığını öğreniyor. Bu gerçek ile yüzleşemeyen Dale Roberts, intihar ederek hayatını sonlandırdı.



16 / 18 BERNARDO RIBEIRO | Brezilyalı ofansif orta saha oyuncusu Ribeiro, kalp sorunları yaşayan bir başka futbolcuydu. Brezilyalı futbolcunun kalbi, sadece 26 sene çarpabildi...



17 / 18 MATT GADSBY | İngiliz defans oyuncusu genç yaşına rağmen kalbine yenik düşmüştü.

