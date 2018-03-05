Astori’nin ölümüyle ilgili savcıdan açıklama

Futbol dünyasını şoke eden Fiorentinalı futbolcunun ölüm sebebi belli oldu. 31 yaşındaki takım kaptanı Davide Astori bu sabah, takımıyla kamp yaptığı otel odasında ölü bulunmuştu. Udine Savcılığı'ndan yapılan açıklamayla milli futbolcunun ölüm sebebi duyuruldu. Herkes futbolcunun kalp krizi, dolaşım bozukluğu gibi nedenlerden hayatını kaybettiğini düşünürken sürpriz bir açıklama geldi.



"BELKİ TUHAF GELECEK AMA..."

Udine Başsavcısı Antonio de Nicolo, deneyimli futbolcunun ölümünün gerçekleşme nedeniyle ilgili yaptığı açıklamada “Belki size tuhaf gelecek ama Davide Astori'nin doğal nedenlerle bağlantılı olarak kalp dolaşım durmasından öldüğü düşüncesi var” dedi.



Futbolcunun konuyla ilgili olarak geçmişte herhangi bir rahatsızlığının bulunmadığına da dikkat çeken savcı De Nicolo “Profesyonel bir futbolcunun daha önce hiç bu konuda uyarı vermeksizin böyle bir rahatsızlıktan muzdarip olması gerçekten tuhaf. Ancak işte her şey mümkün. Önceden kestirilemeyen sebepler, her zaman için ortaya çıkabiliyor” diye konuştu.



ÖLMESEYDİ BUGÜN İMZA ATACAKTI

Bir diğer savcı Barbara Loffredo ile birlikte futbolcunun ölümünü inceleyen savcı De Nicolo, konuyla ilgili olarak uzman Carlo Moreschi'den gelecek ilk raporu beklediklerini, ardından otopsiyle ilgili karar alınacağı, bu durumda önümüzdeki günlerde otopsi sonucunun geleceğini söyledi.Genç yaşta hayatını kaybeden talihsiz futbolcuyla ilgili üzücü bir gerçek daha ortaya çıktı. Fiorentina Başkanı Andrea Della Valle yaptığı açıklamada, 31 yaşındaki futbolcunun hayatını kaybetmemesi durumunda pazartesi günü (bugün) kendisiyle yeni sözleşme yapacaklarını açıkladı. Della Valle “Astori pazartesi günü Fiorentina ile olan sözleşmesini yenileyecekti. Dolayısıyla artık kariyerini Fiorentina'da noktalayacaktı. Herkes tarafından sevilen birisi ve gerçek bir kaptandı” dedi.

İTALYA, ASTORI'NİN YASINI TUTUYOR

İtalya'da, Fiorentina'nın dün ligde deplasmanda Udinese ile oynaması gereken maç öncesi ani bir şekilde yaşamını yitiren İtalyan futbolcu Astori'nin üzüntüsü yaşanıyor. Astori'nin hayatını kaybetmesinin ardından, İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 27. haftada oynanması gereken maçlar ertelenirken, İtalyan futbolcunun anısına diğer spor müsabakalarında bir dakikalık saygı duruşu kararı alındı.



Floransa kentindeki Artemio Franchi Stadı önüne gelen taraftarlar, Astori anısına mum yaktı ve Fiorentina atkılarını stadın etrafındaki korkuluklara astı. Ayrıca, İtalyanca "Güle Güle Kaptan" yazılı büyük bir pankart açıldı.



La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Tuttosport gibi İtalya'nın önde gelen spor gazeteleri de ilk sayfalarının tamamında Astori'nin ölüm haberine yer verdi.



Öte yandan, FIFA ve UEFA başta olmak üzere, Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye ile Avrupa'dan birçok kulüp, Francesco Totti, Andrea Pirlo, Gianluigi Buffon ve Sergio Ramos gibi isimler taziye mesajı yayımladı.