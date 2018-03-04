Fiorentina kaptanı Davide Astori ölü bulundu!

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Fiorentina'nın takım kaptanı Davide Astori, hayatını kaybetti. Fiorentina Kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki İtalyan futbolcunun ani şekilde yaşamını yitirdiği ve bu nedenle derin üzüntü duyulduğu bildirildi. İtalyan basınında yer alan haberlerde ise Astori'nin, deplasmanda Udinese ile bugün oynanacak maç öncesi Fiorentina'nın konakladığı otelde ölü bulundu.

Kariyerine Milan'da başlayan, Fiorentina'nın yanı sıra Roma ve Cagliari formaları da giyen defans oyuncusu, İtalya Milli Takımı'nda ise 14 maça çıkıp bir gole imza atmıştı. Astori, bu sezon Fiorentina'da 27 maçta görev yapmıştı.

Serie A'da maçlar ertelendi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) bugün ve yarın oynanması planlanan maçlar, Fiorentina'nın takım kaptanı Davide Astori'nin yaşamını yitirmesi nedeniyle ertelendi.



Serie A'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Fiorentina'nın defans oyuncusu Astori'nin bugün hayatını kaybetmesi sebebiyle ligin 27. haftasında kalan maçların ertelendiği bildirildi.



Fiorentina Kulübü, Astori'nin, deplasmanda Udinese ile bugün yapılması gereken maç öncesi ani bir şekilde yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.