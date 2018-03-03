Cengiz Ünder bu kez Napoli'yi avladı!
İtalya Serie A'nın 27. haftasında Roma, konuk olduğu lider Napoli'yi 4-2 yendi, maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Cengiz Ünder takımının ilk golünü attı.
Napoli’deki San Paolo Stadı’nda oynanan maçın ilk yarısında Lorenzo Insigne'nin 6. dakikada attığı golle öne geçen Napoli’nin sevinci kısa sürdü.
Milli futbolcu Cengiz Ünder, 7. dakikada attığı golle skoru eşitledi. İkinci yarıda Ünder, 72. dakikada yerini Gerson'a bıraktı.
Roma, 26. dakikada Edin Dzeko’nun golüyle 2-1 öne geçti. Maçta ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.
Dzeko'nun 73. dakikada attığı ikinci golüyle skoru 3-1'e getiren Roma, 79. dakikada Diego Perotti’nin golüyle de ev sahibi Napoli karşısında 4-1 öne geçti.
Napoli, 90+2. dakikada Dries Mertens'in meşin yuvarlağı ağlara göndermesiyle skoru 4-2'ye getirdi.
Başka gol olmayınca maç, bu skorla sona erdi.
Bu sonuçla Napoli 69 puanla liderliğini korurken Roma, 53 puanla 5. sıradan 3. sıraya yükselerek Şampiyonlar Ligi kotasına tekrar girdi.