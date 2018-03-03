Lazio 0 - 1 Juventus (Maç özeti)

Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Juventus, 27. haftada deplasmanda Lazio ile karşılaştı. İlk yarısı 0-0'lık skorla sona eren karşılaşmada Juventus'a 3 puanı getiren golü 90+3'te Dybala attı.



Ligdeki galibiyet serisini 10 maça çıkaran Juventus bu sezon hem Süper Kupa hem de ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmada 2-1'lik skorla mağlup olduğu Lazio karşısındaki şanssızlığını kırmış oldu.



Bu sonuçla Juve puanını 68'e yükseltti ve lider Napoli'yi takibini sürdürdü. Lazio ise 52 puanla 3. sırada kaldı.

PAYLAŞ