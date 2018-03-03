SPOR

Lazio 0 - 1 Juventus (Maç özeti)

03 Mart 2018 | 22:31

Serie A'nın 27. haftasında Juventus deplasmanda Lazio'yu 1-0 yendi. Galibiyet golü 90+3'te Dybala'dan geldi.

Lazio 0 - 1 Juventus (Maç özeti)

Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Juventus, 27. haftada deplasmanda Lazio ile karşılaştı. İlk yarısı 0-0'lık skorla sona eren karşılaşmada Juventus'a 3 puanı getiren golü 90+3'te Dybala attı.

Ligdeki galibiyet serisini 10 maça çıkaran Juventus bu sezon hem Süper Kupa hem de ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmada 2-1'lik skorla mağlup olduğu Lazio karşısındaki şanssızlığını kırmış oldu.

Bu sonuçla Juve puanını 68'e yükseltti ve lider Napoli'yi takibini sürdürdü. Lazio ise 52 puanla 3. sırada kaldı.

YORUMLARI GÖR
Anahtar Kelimeler:
İtalya
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.