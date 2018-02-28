1 / 14 Inter'in İtalyan forveti Mauro Icardi'nin eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara, Icardi'yi aldattığı iddialarını yalanladı.



2 / 14 Wanda Nara, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;



3 / 14 ''Son günlerde çok sayıda yalan haber çıkmaya başladı. Böyle iddiaları normalde cevaplamazdım ama iddialar çok ağır."



4 / 14 "Ben bir anneyim ve 5 çocuğum var. Her zaman onlarlayım. Aynı zamanda bir eşim. Mauro'nun eşiyim."



5 / 14 "Bu yalanlardan sonra kendimi ve ailemi korumam gerekiyor. Avukatım, her şeyle ilgilenecek''



6 / 14 Arjantinli forvet Maxi Lopez ile birlikteyken Lopez'i Icardi ile aldatan Wanda Nara, ardından Icardi ile evlenmişti.



7 / 14 Wanda Nara Mauro Icardi'nin aynı zamanda menajerliğini de yapıyor.



8 / 14 Mauro Icardi ve Wanda Nara 2014 yılında Arjantin'de evlendi.



9 / 14 Wanda Nara Icardi'yi aldatmadığını açıkladı



10 / 14 Wanda Nara Icardi'yi aldatmadığını açıkladı



11 / 14 Wanda Nara Icardi'yi aldatmadığını açıkladı



12 / 14 Wanda Nara Icardi'yi aldatmadığını açıkladı



13 / 14 Wanda Nara Icardi'yi aldatmadığını açıkladı

