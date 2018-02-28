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Wanda Nara, Icardi'yi aldatmadığını açıkladı
11 saat önce
Inter'in İtalyan yıldızı Mauro Icardi'nin hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara, Icardi'yi aldattığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
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Inter'in İtalyan forveti Mauro Icardi'nin eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara, Icardi'yi aldattığı iddialarını yalanladı.
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''Son günlerde çok sayıda yalan haber çıkmaya başladı. Böyle iddiaları normalde cevaplamazdım ama iddialar çok ağır."
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"Ben bir anneyim ve 5 çocuğum var. Her zaman onlarlayım. Aynı zamanda bir eşim. Mauro'nun eşiyim."
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