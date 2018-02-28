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Wanda Nara, Icardi'yi aldatmadığını açıkladı

11 saat önce

Inter'in İtalyan yıldızı Mauro Icardi'nin hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara, Icardi'yi aldattığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Wanda Nara, Icardi'yi aldatmadığını açıkladı
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Inter'in İtalyan forveti Mauro Icardi'nin eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara, Icardi'yi aldattığı iddialarını yalanladı.

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Wanda Nara, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

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''Son günlerde çok sayıda yalan haber çıkmaya başladı. Böyle iddiaları normalde cevaplamazdım ama iddialar çok ağır."

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"Ben bir anneyim ve 5 çocuğum var. Her zaman onlarlayım. Aynı zamanda bir eşim. Mauro'nun eşiyim."

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"Bu yalanlardan sonra kendimi ve ailemi korumam gerekiyor. Avukatım, her şeyle ilgilenecek''

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Arjantinli forvet Maxi Lopez ile birlikteyken Lopez'i Icardi ile aldatan Wanda Nara, ardından Icardi ile evlenmişti.

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Wanda Nara Mauro Icardi'nin aynı zamanda menajerliğini de yapıyor.

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Mauro Icardi ve Wanda Nara 2014 yılında Arjantin'de evlendi.

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Wanda Nara Icardi'yi aldatmadığını açıkladı

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Wanda Nara Icardi'yi aldatmadığını açıkladı

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Wanda Nara Icardi'yi aldatmadığını açıkladı

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Wanda Nara Icardi'yi aldatmadığını açıkladı

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Wanda Nara Icardi'yi aldatmadığını açıkladı

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Wanda Nara Icardi'yi aldatmadığını açıkladı

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