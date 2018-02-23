Bayram Tutumlu, Cengiz Ünder'in serbest kalma bedelini açıkladı!

Roma formasıyla çıktığı son 4 maçta 5 gol atma başarısı gösteren Cengiz Ünder için FIFA menajeri Bayram Tutumlu'dan gündem olacak açıklamalar geldi. Ajansspor'a konuşan Tutumlu, Cengiz Ünder'in performansının ardından Monchi'nin Türk oyunculara ilgisinin arttığını ifade ederken milli futbolcu için belirlenen bonservis rakamını da ilk kez söyledi.



İşte Bayram Tutumlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;



"Bir gün Monchi ile konuştum, 'Roma'ya gideceğim' dedi. Bana göre Dünyanın en büyük sportif direktörüdür. İflas noktasına gelen Sevilla takımına toplam 450 milyon euro'luk oyuncu sattı. Sadece Dani Alves'i 180 bin euro alıp o zaman parasıyla büyük para olan 45 milyon euro'ya barcelona'ya sattı. Daha sonra Reyes, Navas, S.Ramos bir çok oyuncuyu büyük takımlara sattı. Cengiz'i izliyordum. Çok hoşuma gidiyor, haber gönderdim araştırdılar. Kafa yapısı mükemmel cevabı geldi. Monchi'ye bak bu oyuncuyu araştır ve 'al' dedim. İnandı, aldı ve Cengiz böyle patladı. Telefonda görüşüyoruz ve bana teşekkür ediyor."



CENGİZ ÜNDER'İN DEĞERİNİ AÇIKLADI

"Cengiz, Türk oyuncusunun yolunu açtı. Monchi üç-dört tane daha Türk oyuncu araştırmaya başladı. Almanya'da da Türk oyunculara bakmaya başladı. Cengiz'i bir iki tane büyük kulüp izliyor, bunu Monchi söyledi. Benim görüşüm 1-2 sene daha Roma'da kalmalı. Cengiz mesela M. City'e gitse oynayamazdı. Ayrıca bu takımda sportif menajer ona güveniyor. Değerini 100 milyon euro'nun üzerinde olarak belirlemişler."

PAYLAŞ