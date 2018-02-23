Cengiz Ünder'in 2023'te Ballon d'Or kazanmasına bir bahis firması 50 oran verdi

Roma'da son dönemde oynadığı futbolla futbol otoriteleri tarafından gelecek vaadeden yıldız adayları arasında gösterilen Cengiz Ünder hakkında İtalya'dan olay bir iddia gündeme geldi.



İtalya'da bir bahis firması, Cengiz Ünder'in 2023 yılında Ballon d'Or kazanmasına 50 oran verdi.



Yıldız basamaklarını bir bir geçen Altınordu ve Başakşehir'in ardından Roma'nın yolunu tutan Cengiz, son dönemde oynadığı futbolla göz doldurdu.



Roma Teknik Direktörü Di Francesco, öğrencisi ile ilgili, ''Cengiz olağanüstü işler yapıyor. Son maçların hepsinde kontrolü eline aldı.'' ifadelerini kullandı.



Hocasının da güvenin kazanan Cengiz'in gelişimi merakla beklenirken bir gerçek var ki ödülü kazanır ya da kazanmaz ama Cengiz oynadığı futbolla heyecan yaratmaya devam edecek gibi görünüyor.

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