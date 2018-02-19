Roma Teknik Direktörü Di Francesco'dan Cengiz Ünder övgüsü

Roma Teknik Direktörü Eusebio Di Francesco, Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk ile oynayacakları mücadele öncesinde son haftaların parlayan yıldızı, gururumuz Cengiz Ünder ile ilgili konuştu.



Cengiz'in alçakgönüllü bir şekilde yoluna devam etmesi gerektiğini belirten Di Francesco, "Cengiz Ünder gibi bir oyuncunun lig değişimini, ondan istenenleri kabullenebilmesi için biraz daha zamana ihtiyacı var. Şu anda kapasitesi olduğunu, keskin bir oyuncu olduğunu ve değişime hazır olduğunu gösterdi. Umarım bu şekilde devam eder ancak hiçbir zaman bu alçak gönüllüğünü kaybetmemeli ve vazgeçmemeli." ifadelerini kullandı.



Cengiz Ünder, Roma'da ilk 11'de sahaya çıktığı son 3 maçta 4 gol ve 1 asistlik performans ile Serie A'ya damgasını vurdu.

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