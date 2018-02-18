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Amandha Fox'tan Vicenzia Calcio'ya teklif
10 saat önce
Porno dünyasının ünlü isimlerinden Amandha Fox, 4 aydır futbolcuların parasını ödeyemeyen Vicenzia Calcio'ya olağanüstü bir teklifte bulundu.
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İtalya Serie C takımlarından Vicenzia Calcio şu sıralarda ekonomik anlamda zor zamanlar geçiriyor.
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1902 yılında İtalya'nın Vicenza şehrinde kurulmuş futbol kulübü için bir porno yıldızından ilginç bir teklif geldi.
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Porno dünyasının ünlü isimlerinden Amandha Fox, 4 aydır futbolcuların parasını ödeyemeyen ve ekonomik açıdan zor günler geçiren Vicenzia Calcio takımına olağanüstü bir teklifte bulunarak yardımcı olmaya yöneldi.
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"Polonya Venüs" lakaplı 32 yaşındaki büyüleyici yıldız, son takvimdeki kazançlarının % 10'unu bağışlamak istedi.
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Amandha Fox, yayınladığı bir mektupla şehre ve takıma olan sevgisini açıklarken, Vicenzia Calcio takımının bu teklifi kabul edip etmeyeceği merak konusu...
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