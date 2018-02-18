Amandha Fox'tan Vicenzia Calcio'ya teklif

2 / 14 1902 yılında İtalya'nın Vicenza şehrinde kurulmuş futbol kulübü için bir porno yıldızından ilginç bir teklif geldi.

4 / 14 Porno dünyasının ünlü isimlerinden Amandha Fox, 4 aydır futbolcuların parasını ödeyemeyen ve ekonomik açıdan zor günler geçiren Vicenzia Calcio takımına olağanüstü bir teklifte bulunarak yardımcı olmaya yöneldi.