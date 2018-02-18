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Amandha Fox'tan Vicenzia Calcio'ya teklif

10 saat önce

Porno dünyasının ünlü isimlerinden Amandha Fox, 4 aydır futbolcuların parasını ödeyemeyen Vicenzia Calcio'ya olağanüstü bir teklifte bulundu.

Amandha Fox'tan Vicenzia Calcio'ya teklif
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İtalya Serie C takımlarından Vicenzia Calcio şu sıralarda ekonomik anlamda zor zamanlar geçiriyor.

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1902 yılında İtalya'nın Vicenza şehrinde kurulmuş futbol kulübü için bir porno yıldızından ilginç bir teklif geldi.

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Ekonomik anlamda zor günler geçiren Vicenzia Calcio'ya ilginç bir teklif geldi.

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Porno dünyasının ünlü isimlerinden Amandha Fox, 4 aydır futbolcuların parasını ödeyemeyen ve ekonomik açıdan zor günler geçiren Vicenzia Calcio takımına olağanüstü bir teklifte bulunarak yardımcı olmaya yöneldi.

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"Polonya Venüs" lakaplı 32 yaşındaki büyüleyici yıldız, son takvimdeki kazançlarının % 10'unu bağışlamak istedi.

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Amandha Fox, yayınladığı bir mektupla şehre ve takıma olan sevgisini açıklarken, Vicenzia Calcio takımının bu teklifi kabul edip etmeyeceği merak konusu...

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Vicenza Kulübü geçen sezon Serie B'de yer alıyorken küme düştü. Bu yıl ise Serie C'de yer alan kulüp 13. sırada yer alıyor.

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Porno yıldızından Vicenzia Calcio'ya teklif!

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Porno yıldızından Vicenzia Calcio'ya teklif!

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Porno yıldızından Vicenzia Calcio'ya teklif!

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Porno yıldızından Vicenzia Calcio'ya teklif!

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Porno yıldızından Vicenzia Calcio'ya teklif!

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Porno yıldızından Vicenzia Calcio'ya teklif!

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Porno yıldızından Vicenzia Calcio'ya teklif!

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İtalya
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