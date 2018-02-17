Roma'yı yine Cengiz Ünder uçurdu!
17 Şubat 2018 | 18:58
Serie A'nın 25. haftasında Roma deplasmanda Udinese'yi Cengiz Ünder'in golüyle 1-0 yendi. A milli futbolcumuz Cengiz Ünder, son 3 haftada 4. golünü atarak İtalya'yı sallamaya devam ediyor.
İtalya Seria A'nın 25. haftasında Cengiz Ünder'in takımı Roma deplasmanda Udinese'ye konuk oldu. İlk yarının golsüz geçildiği mücadelenin 70. dakikasında sahneye çıkan Cengiz Ünder topu ağlara gönderdi ve Roma'yı 1-0 öne geçirdi. Cengiz Ünder bu golüyle son 3 haftada 4. kez ağlara havalandırdı.
88. dakikada yerini Defrel'e bırakan Cengiz Ünder, Roma taraftarlarından büyük alkış aldı. Roma 90. dakikada Perotto ile bir gol daha bularak mücadeleyi 2-0 kazandı.
Bu sonuçla Cengiz Ünder'li Roma puanını 50'ye yükseltirken, Udinese ise 33 puanda kaldı.
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