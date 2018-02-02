Roberto Mancini, İtalya Milli Takımı'nın başına geçiyor

2013-2014 sezonunda Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü yapan Roberto Mancini için flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalya'da yayım yapan Corriere dello Sport ve La Gazzetta dello Sport'un manşetten verdiği habere göre Mancini, İtalya milli takımının yeni teknik direktörü olmaya çok yakın.



Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'na katılım vizesi alamayan İtalya'da teknik direktör Gian Piero Ventura'nın görevine son verilmişti.



İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Roberto Fabbricini de daha önce yaptığı açıklamada Ventura'dan boşalan koltuk için düşündükleri isimler arasında Antonio Conte, Carlo Ancelotti ve Claudio Ranieri'nin yanı sıra Roberto Mancini'nin de olduğunu söylemişti. Mancini, hâlihazırda Zenit St. Petersburg'un teknik patronluğunu yürütüyor. (Fanatik)

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