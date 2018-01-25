Asamoah Juventus'la sözleşmesini uzatmayacak

TuttoSport'un haberine göre Asamoah, Juventus ile sözleşme yenilemeye sıcak bakmıyor.



Haberde, Haziran ayında sözleşmesi bitecek olan Ganalı oyuncuyu Galatasaray'ın bedelsiz olarak transfer etmek istediği vurgulandı.



İngiliz kulüplerinin de ilgilendiği Asamoah'ı İtalya'dan İnter ve Roma'nın da kadrosuna katmak istediği belirtildi.



Ganalı oyuncu, bu sezon 11 resmi maçta Juventus forması giydi.

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