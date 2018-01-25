Asamoah Juventus'la sözleşmesini uzatmayacak
25 Ocak 2018 | 22:41
Uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde olan sol bek Kwadwo Asamoah için bir iddia da İtalyan basınından geldi. Asamoah'ın Juventus ile sözleşme yenilemeye sıcak bakmadığı ve Galatasaray dışında Inter ve Roma'nın da Asamoah'ı kadrosuna katmak istediği belirtildi.
TuttoSport'un haberine göre Asamoah, Juventus ile sözleşme yenilemeye sıcak bakmıyor.
Haberde, Haziran ayında sözleşmesi bitecek olan Ganalı oyuncuyu Galatasaray'ın bedelsiz olarak transfer etmek istediği vurgulandı.
İngiliz kulüplerinin de ilgilendiği Asamoah'ı İtalya'dan İnter ve Roma'nın da kadrosuna katmak istediği belirtildi.
Ganalı oyuncu, bu sezon 11 resmi maçta Juventus forması giydi.
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