SPOR

Jolanda De Rienzo erkekleri ekran başına topluyor

8 saat önce

Ünlü İtalyan spor spikeri Jolanda De Rienzo, ekranlara geri döndükten sonra popülaritesini bir hayli artırdı.

Jolanda De Rienzo erkekleri ekran başına topluyor
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İtalyan spor spikeri Jolanda De Rienzo'nun paylaşımları Instagram'ı sallamaya devam ediyor.

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İtalya Serie A'yı yakından takip eden ünlü sunucu futbol gündemindeki başarısını Instagram'a da taşıdı.

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Yaklaşık 200 bin takipçisi bulunan ünlü spikerin yayın öncesi paylaşımları takipçilerinin büyük ilgisini görüyor.

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Jolanda De Rienzo erkekleri ekran başına topluyor

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Jolanda De Rienzo erkekleri ekran başına topluyor

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Jolanda De Rienzo erkekleri ekran başına topluyor

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Jolanda De Rienzo erkekleri ekran başına topluyor

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Jolanda De Rienzo erkekleri ekran başına topluyor

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Jolanda De Rienzo erkekleri ekran başına topluyor

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Jolanda De Rienzo erkekleri ekran başına topluyor

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Jolanda De Rienzo erkekleri ekran başına topluyor

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Jolanda De Rienzo erkekleri ekran başına topluyor

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Jolanda De Rienzo erkekleri ekran başına topluyor

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Jolanda De Rienzo erkekleri ekran başına topluyor

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Jolanda De Rienzo erkekleri ekran başına topluyor

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Jolanda De Rienzo erkekleri ekran başına topluyor

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Jolanda De Rienzo erkekleri ekran başına topluyor

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Jolanda De Rienzo erkekleri ekran başına topluyor

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Jolanda De Rienzo erkekleri ekran başına topluyor

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Jolanda De Rienzo erkekleri ekran başına topluyor

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Jolanda De Rienzo erkekleri ekran başına topluyor

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Jolanda De Rienzo erkekleri ekran başına topluyor

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Jolanda De Rienzo erkekleri ekran başına topluyor

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Jolanda De Rienzo erkekleri ekran başına topluyor

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Jolanda De Rienzo erkekleri ekran başına topluyor

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Jolanda De Rienzo erkekleri ekran başına topluyor

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Jolanda De Rienzo erkekleri ekran başına topluyor

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Jolanda De Rienzo erkekleri ekran başına topluyor

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Jolanda De Rienzo erkekleri ekran başına topluyor

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Jolanda De Rienzo erkekleri ekran başına topluyor

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Jolanda De Rienzo erkekleri ekran başına topluyor

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Jolanda De Rienzo erkekleri ekran başına topluyor

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Jolanda De Rienzo erkekleri ekran başına topluyor

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Jolanda De Rienzo erkekleri ekran başına topluyor

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Jolanda De Rienzo erkekleri ekran başına topluyor

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Jolanda De Rienzo erkekleri ekran başına topluyor

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Jolanda De Rienzo erkekleri ekran başına topluyor

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Jolanda De Rienzo erkekleri ekran başına topluyor

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Jolanda De Rienzo erkekleri ekran başına topluyor

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Jolanda De Rienzo erkekleri ekran başına topluyor

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Jolanda De Rienzo erkekleri ekran başına topluyor

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Jolanda De Rienzo erkekleri ekran başına topluyor

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Jolanda De Rienzo erkekleri ekran başına topluyor

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Jolanda De Rienzo erkekleri ekran başına topluyor

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Jolanda De Rienzo erkekleri ekran başına topluyor

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Jolanda De Rienzo erkekleri ekran başına topluyor

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Jolanda De Rienzo erkekleri ekran başına topluyor

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İtalya
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