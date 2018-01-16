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İtalyan spor spikeri Jolanda De Rienzo'nun paylaşımları Instagram'ı sallamaya devam ediyor.
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İtalya Serie A'yı yakından takip eden ünlü sunucu futbol gündemindeki başarısını Instagram'a da taşıdı.
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Yaklaşık 200 bin takipçisi bulunan ünlü spikerin yayın öncesi paylaşımları takipçilerinin büyük ilgisini görüyor.
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Jolanda De Rienzo erkekleri ekran başına topluyor
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Jolanda De Rienzo erkekleri ekran başına topluyor
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Jolanda De Rienzo erkekleri ekran başına topluyor
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Jolanda De Rienzo erkekleri ekran başına topluyor
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Jolanda De Rienzo erkekleri ekran başına topluyor
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Jolanda De Rienzo erkekleri ekran başına topluyor
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Jolanda De Rienzo erkekleri ekran başına topluyor
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Jolanda De Rienzo erkekleri ekran başına topluyor
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Jolanda De Rienzo erkekleri ekran başına topluyor
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Jolanda De Rienzo erkekleri ekran başına topluyor
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Jolanda De Rienzo erkekleri ekran başına topluyor
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Jolanda De Rienzo erkekleri ekran başına topluyor
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Jolanda De Rienzo erkekleri ekran başına topluyor
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Jolanda De Rienzo erkekleri ekran başına topluyor
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Jolanda De Rienzo erkekleri ekran başına topluyor
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Jolanda De Rienzo erkekleri ekran başına topluyor
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Jolanda De Rienzo erkekleri ekran başına topluyor
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Jolanda De Rienzo erkekleri ekran başına topluyor
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Jolanda De Rienzo erkekleri ekran başına topluyor
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Jolanda De Rienzo erkekleri ekran başına topluyor
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Jolanda De Rienzo erkekleri ekran başına topluyor
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Jolanda De Rienzo erkekleri ekran başına topluyor
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Jolanda De Rienzo erkekleri ekran başına topluyor
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Jolanda De Rienzo erkekleri ekran başına topluyor
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Jolanda De Rienzo erkekleri ekran başına topluyor
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Jolanda De Rienzo erkekleri ekran başına topluyor
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Jolanda De Rienzo erkekleri ekran başına topluyor
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Jolanda De Rienzo erkekleri ekran başına topluyor
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Jolanda De Rienzo erkekleri ekran başına topluyor
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Jolanda De Rienzo erkekleri ekran başına topluyor
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Jolanda De Rienzo erkekleri ekran başına topluyor
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Jolanda De Rienzo erkekleri ekran başına topluyor
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Jolanda De Rienzo erkekleri ekran başına topluyor
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Jolanda De Rienzo erkekleri ekran başına topluyor
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Jolanda De Rienzo erkekleri ekran başına topluyor
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Jolanda De Rienzo erkekleri ekran başına topluyor
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Jolanda De Rienzo erkekleri ekran başına topluyor
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Jolanda De Rienzo erkekleri ekran başına topluyor
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Jolanda De Rienzo erkekleri ekran başına topluyor
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Jolanda De Rienzo erkekleri ekran başına topluyor
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Jolanda De Rienzo erkekleri ekran başına topluyor
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Jolanda De Rienzo erkekleri ekran başına topluyor
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Jolanda De Rienzo erkekleri ekran başına topluyor
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Jolanda De Rienzo erkekleri ekran başına topluyor