"Paulo Dybala satılık değil"

Mediaset Premium'a konuşan Marotta; "Ara transfer dönemi takımlarının eksiklerini giderdiği bir zamandır, neyse ki bizim hiçbir mevkide sıkıntımız yok." sözleriyle kadro yeterliliği konusunda şüphe duymadığını belirtti.



Dybala'nın odağında olduğu transfer söylentilerine kulak asılmaması gerektiğini düşünen Marotta; "Paulo için herhangi bir bedel belirlemedik, o yüzden bir öngörüde bulunmak zor. Onu transfer piyasasına dahil etme gibi bir niyetimiz yok." diyerek Arjantinli yıldızın transferiyle ilgili açık kapı bırakmadı.

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